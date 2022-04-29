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醋男不滿前女友另結新歡 持刀砍殺情敵遭判無期徒刑

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄陳姓男子去年持刀刺死情敵，今一審宣判將他依殺人罪，處無期徒刑褫奪公權終身，全案仍可上訴。本報資料照
高雄陳姓男子去年持刀刺死情敵，今一審宣判將他依殺人罪，處無期徒刑褫奪公權終身，全案仍可上訴。本報資料照

高雄陳姓男子不滿馬姓前女友分手後與林姓男子交往同居，心生怨懟；盡管馬女申請保護令，陳男仍無視規範，去年持板手擊破玻璃門闖入馬在楠梓的住處，並持水果刀刺林男13刀、另割傷30處重傷身亡。地院今天一審宣判，將陳依傷害罪，處1年有期徒，又犯殺人罪，處無期徒刑褫奪公權終身，應執行無期徒刑，全案仍可上訴。

起訴內容指出，66歲陳男與55歲馬女原為同居男女朋友，2020年10月間分手，陳男因騷擾、跟蹤行為，馬女於同年4月30日申請保護令；盡管陳知悉有保護令，仍不滿馬另結新歡與54歲林男同居進而心生怨懟，伺機報復。

陳男於去年7月3日晚上6時50分許，騎機車持水果刀、板手等物，前往馬女位在高雄市楠梓區啟昌街住處，先以板手擊破大門玻璃後闖入，當時林男正與馬女在屋內，雙方隨即爆發肢體衝突。

陳男朝馬女揮砍，林男為制止，遭推倒後，頭、頸、胸、背及左右手遭刺13刀，另割傷30處，最終因左臂動脈遭刺斷，大量出血死亡；馬女背部、臉部及左手受攻擊，因躲在房間內得以倖免，送醫後無生命危險。

警方獲報後，當場逮捕陳男，並查扣1支水果刀、板手、美工刀、錐子等證物，並將他依殺人罪移送；檢方於去年9月偵結，量處死刑，地院認為，陳尚非毫無教化矯正的可能，且若未來假釋也屬垂暮之年，再犯風險率並不高。

高雄陳姓男子去年持刀刺死情敵，今一審宣判將他依殺人罪，處無期徒刑褫奪公權終身，全案仍可上訴。本報資料照
高雄陳姓男子去年持刀刺死情敵，今一審宣判將他依殺人罪，處無期徒刑褫奪公權終身，全案仍可上訴。本報資料照
高雄陳姓男子去年持刀刺死情敵，今一審宣判將他依殺人罪，處無期徒刑褫奪公權終身，全案仍可上訴。本報資料照
高雄陳姓男子去年持刀刺死情敵，今一審宣判將他依殺人罪，處無期徒刑褫奪公權終身，全案仍可上訴。本報資料照

分手 殺人 傷害罪

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