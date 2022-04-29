繼祖父強吻強摸繼孫女 辯稱他失智

彰化縣一名63歲繼祖父欲強吻年僅11歲的繼孫女，又伸出狼手摸繼孫女下體，事後卻辯稱他是失智，不記得有強吻繼孫女，彰化地方法院依違反成年人對兒童犯強制罪將他判刑3月。

判決書指出，63歲男子2020年5月某日清晨4時多偷爬上繼孫女床鋪，抓住女童的雙手欲強吻，因女童反抗未得逞，但女童母親堅持提告，因男子以前就有亂摸繼孫女屁股的行為，男子在警詢時雖否認有要強吻繼孫女，卻說他是伸手進女童內褲摸下體，但女童卻說，繼祖父有要親她，不知有伸手進內褲。

男子還提出醫院診斷，指他是失智，已忘記有要強吻繼孫女，在檢方偵訊時也否認全部犯行，直到法院要草屯療養院對男子做鑑定報告，結果是男子有酒精依賴，於行為當時雖認知功能下降，但其違法辨識並未因此有顯著降低或喪失情形。

法官認為，男子於酒後還會選擇在眾人皆睡的凌晨闖進女童房間，且事後又對女童母親下跪道歉，雖後來又否認犯行，但在精神鑑定報告出來後，才又坦承犯行，但並未與被害人母女達成和解，更稱無法以金錢補償被害人。