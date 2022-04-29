聽新聞
test
0:00 / 0:00
恐怖情人！廚師持鋼刀狂殺女友媽致死 還打斷阿嬤牙齒
台南市擔任廚師的男子黃恩家不滿詹姓女友提分手，連詹母也反對2人交往，除出言恐嚇外，還持鋼刀潛入女友家中，從3樓追砍詹母至1樓，身中8刀失血過多致死，最高法院依殺人等罪判黃15年6月定讞，另恐嚇、傷害、侵入住宅等罪判9月，得易科罰金確定。
黃和詹女是火鍋店同事而交往，但兩人衍生感情糾紛，他2021年3月間曾到詹女住處下跪，請求詹女回到身邊，鬧到詹女父母都出來，卻被詹母當面拒絕、反對2人交往。
黃事後傳LINE訊息恐嚇，「等等就讓你跟死神賽跑」、「那我就拿小孩開刀」、「你是不是想結束，然後因為結束讓小孩失去媽媽」、「我乾脆一槍把你斃了」、「我就讓你活不了今天」。
黃因為詹女避不聯絡，2021年3月25日上午7時許騎機車帶一把鋼刀，擅自到詹女住處躲藏在樓梯間；詹母當天上樓拜拜撞見黃，黃想到先前被詹母反對交往，心想「他媽的我要殺了她」。
黃手拿鋼刀從3樓追砍詹母至1樓，詹母邊逃跑邊尖叫，最終身中8刀，其中一刀深達10公分，送醫搶救2小時仍不治身亡。黃追殺的過程中，見詹女祖母出房查看，揮拳攻擊導致祖母跌倒在地，害祖母牙齒脫位。
黃跑到1樓發現詹女，為避免打電話報警，持刀抵住詹女脖子恫嚇「這一切都是妳逼我的」；詹女央求黃交付手機打電話叫救護車，趁機對外求助，警方逮捕黃。
黃否認犯行，供稱沒有想要殺死詹母，只是一直在推對方，沒有注意到手中有什麼東西。法院認為，黃身為廚師，鋼刀為平常切生魚片使用，又薄又利，且詹母傷勢嚴重，依照卷證資料認為黃罪證明確。
法院認為，黃犯罪情節、惡性非輕，雖表示願意賠償詹女和家屬，但被害人均無意和解，且他犯後否認犯行，難認有悔意，一、二審依殺人、傷害罪判15年6月；另恐嚇、侵入住宅等罪，判9月得易科罰金之刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言