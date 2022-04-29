女網友答應嘿咻玩角色扮演 2男網購後驚「他」非「她」

34歲陳姓男子與27歲葉姓男子缺錢花用竟動歪腦筋，利用交友軟體假冒女兒身找男網友攀談，矇騙對方幫忙網購和服、旗袍，就可相約角色扮演「嘿咻」一次，陸續有2名男子花錢下訂衣服後，「女網友」就人間蒸發，才知遭騙、提告。新竹地院審理判陳、葉男詐欺取財，應執行拘役70天，得易科罰金。

判決指出，去年11月25日開始，陳姓男子和葉姓男子在新竹縣住處內，輪流利用4台桌上型電腦設備上網，透過聊天室、交友軟體上隨機物色對象，為取信男網友，不忘張貼女性照片假冒女性身分跟男網友攀談，陸續有2人上當被騙錢。

有受害男子在聊天室認識陳和葉假冒的「筱筠」後，2人越聊越起勁互加Line私聊，「筱筠」連哄帶騙說如果能買日式和服送給她穿，她就會訂旅館穿給他觀賞，男子動心後，立馬用網路刷卡3700元，向某精品服飾網站下訂日式和服，後因網站未依約退款，男子才知被「筱筠」騙了。

陳姓、葉姓男子食髓知味，12月5日又以「儒儒」之名結識另名被害男子，私訊騙稱如果能買旗袍送給她，就答應一起上摩鐵「嘿咻」，還會主動穿上旗袍角色扮演，男子聽了興奮，當天立刻網路刷卡3680元，向同個精品服飾網站購入旗袍1件，最後因「儒儒」藉故失聯，男子才知受騙。

2名被「女網友」騙的團團轉的受害男子陸續向警方報案提告詐欺，經高雄市政府警察局刑事警察大隊持新竹地方法院法官核發搜索票，前往陳姓男子位於新竹縣住處搜索，並扣得桌上型電腦設備4台及內衣業績表1張，雙雙將涉案的陳男、葉男移送法辦。

陳姓男子、葉姓男子到案後坦承犯行，依據相關通訊截圖、下單資料等證據也相符，法官審理審酌，被告2人正值青壯，非無工作能力，竟不思努力工作以賺取其本身生活所需，以話術詐欺男網友，使其信以為真而交易，因而受有財產損害，嚴重危害社會信賴關係與治安。