酒駕犯不到一個月又遭警逮 他哀求拒測仍吃上多張罰單

高雄31歲溫姓男子本身無照，本月中旬才因酒駕騎車遭逮，昨天凌晨又在同一路段疑似酒駕上路，因未戴安全帽遭同一名員警攔查，雖溫男坦承飲酒，但堅決拒絕酒測；迫於無奈，警將他開立無照駕駛、未戴安全帽及拒測罰單，同時將機車移置保管。

岡山分局梓官分駐所員警昨天凌晨1時許，巡邏行經梓官區光明路，發現日前酒駕遭逮的溫男，在同一路段未戴安全帽，又疑似酒駕，隨即上前攔停，並告知違規事項。

當下溫男心虛，急忙向員警表示，趕著上班想要藉故離開；隨後被員警認出他就是4月12日酒測值達每公升0.31毫克的酒駕累犯。員警無奈表示，「是不是又喝酒騎車？怎麼都學不到教訓！」

溫男無法辯駁，便向員警坦承前一晚有飲酒，不斷向員警求饒，還說不要再對他酒測；由於他始終不願配合，員警只好對他開立酒駕拒測、無照駕駛及未戴安全帽的罰單。

因溫男已在5年內，查獲五次酒駕違規，這次違規距離上次酒駕僅不到一個月又再犯，員警只好將他的機車移置保管。