快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒駕犯不到一個月又遭警逮 他哀求拒測仍吃上多張罰單

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄31歲溫姓男子本身無照，本月中旬才因酒駕騎車遭逮，昨天凌晨又在同一路段疑似酒駕上路，因未戴安全帽遭同一名員警攔查，雖溫男坦承飲酒，但堅決拒絕酒測；迫於無奈，警將他開立無照駕駛、未戴安全帽及拒測罰單，同時將機車移置保管。

岡山分局梓官分駐所員警昨天凌晨1時許，巡邏行經梓官區光明路，發現日前酒駕遭逮的溫男，在同一路段未戴安全帽，又疑似酒駕，隨即上前攔停，並告知違規事項。

當下溫男心虛，急忙向員警表示，趕著上班想要藉故離開；隨後被員警認出他就是4月12日酒測值達每公升0.31毫克的酒駕累犯。員警無奈表示，「是不是又喝酒騎車？怎麼都學不到教訓！」

溫男無法辯駁，便向員警坦承前一晚有飲酒，不斷向員警求饒，還說不要再對他酒測；由於他始終不願配合，員警只好對他開立酒駕拒測、無照駕駛及未戴安全帽的罰單。

因溫男已在5年內，查獲五次酒駕違規，這次違規距離上次酒駕僅不到一個月又再犯，員警只好將他的機車移置保管。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄31歲溫姓男子一個月內連續犯下兩起酒駕遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄31歲溫姓男子一個月內連續犯下兩起酒駕遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄31歲溫姓男子一個月內連續犯下兩起酒駕遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄31歲溫姓男子一個月內連續犯下兩起酒駕遭逮。記者陳弘逸／翻攝

酒駕 酒測 罰單

延伸閱讀

貨運司機酒駕行駛管制道路 派出所前遭攔代價慘痛

男酒駕睡著...夜半撞毀路邊檳榔攤翻車

1、2月酒駕死亡人數創新低 新北、台中等五縣市卻增加

又見酒駕自撞分隔島2傷 路樹標誌標桿皆撞毀

相關新聞

開記者會質疑徐欣瑩送白米是賄選 法院判鄭朝方免賠

前民國黨主席徐欣瑩指控參選第18屆新竹縣縣長時，代表民進黨參選的鄭朝方開記者會質疑她送白米是賄選行為，侵害名譽權，要求鄭...

前主播罵周刊是「林秉樞幫凶」遭求償10萬 判決結果出爐

鏡週刊去年報導立委高嘉瑜被男友林秉樞家暴，並刊登多張高嘉瑜受傷的照片，前主播郭岱軒在臉書上批評週刊是「林秉樞的幫凶」，呼...

惡鄰奪命！鐵槌重擊30下害命男子遭判14年6月徒刑

惡鄰奪命！屏東市65歲男子陳建行，因與大樓承租戶45歲男子沈志揚長期不睦，去年8月遭沈男以辣椒水、甩棍襲擊，竟以鐵槌重擊...

邱毅罵李敖兒「骯髒、不肖子」 法院判他要賠10萬元

前立委邱毅3年前在大陸網站節目「邱毅說」中，批已故作家李敖的兒子李戡「不肖子」、「顯示你內心的骯髒」、「你對起你老爸嗎」...

室友確診林秉樞隔離 律師團不滿仍開庭中途退席

林秉樞案今再開準備程序庭，針對先前裁定不公開的證據等逐一檢視，但因林秉樞在台北看守所的室友確診，林秉樞目前居家隔離，無法...

花蓮縣前教育處長收賄8萬元洩密 一審重判10年6個月

花蓮縣政府前教育處長李裕仁捲入採購弊案，收賄8萬餘元遭起訴，歷經1年多審理，花蓮地方法院今天下午一審宣判，李裕仁被依貪汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。