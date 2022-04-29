涉違法給客戶回饋金逾3億元 遠東公司前副理遭訴

遠東新世紀公司（原遠東紡織）李姓前副經理被控擅自給付日本客戶回饋金，造成公司損失新台幣3億餘元。台北地檢署今天依背信等罪起訴。聯合報系資料照 遠東新世紀公司（原遠東紡織）李姓前副經理被控自民國97年至105年間擅自給付日本客戶回饋金，造成公司損失新台幣3億餘元。台北地檢署今天依背信等罪起訴李男。

檢方指出，李男原本是遠東新世紀公司化纖總部的副經理，負責銷售遠東公司及子公司FEPI酯粒產品給客戶日本北海公司及子公司Hokuyo公司業務，並處理日本客戶訂單、出貨、付款、催款、客訴等業務。

檢方表示，遠東公司於民國97年間為拓展與日本北海公司酯粒交易，與北海公司、Hokuyo公司簽約，內容約定Hokuyo公司於97年4月至98年3月31日期間，於各階段向遠東公司採購數量達約定數額後，遠東公司將給予Hokuyo公司回饋金。

檢方調查，李男在未經遠東公司或FEPI公司授權下，承諾北海公司、Hokuyo公司員工，將給予超過應得的回饋金，並以違背職務的方式讓Hokuyo公司得以回饋金抵扣貨款。

檢方查出，李男在雙方合約期滿後，在遠東公司及FEPI公司未與Hokuyo公司簽訂任何回饋金合約的情況下，於97年至105年間擅自給予Hokuyo公司回饋金，讓遠東公司、FEPI公司遭受新台幣3億2354萬餘元的損失。