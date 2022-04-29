中泰賓館二房過世24年2.2億遺產稅還沒繳 土地將拍賣！
中泰賓館創辦人林國長二房、姨太太林朱佩芳死後24年，至今仍有高達2.2億元的遺產稅未繳；行政執行署台北分署5月3日將拍賣林朱佩芳位於新北市新店區的4筆土地，總底價高達2.5億元。
林朱佩芳1998年過世留有多筆遺產，國稅局當時課高額遺產稅，金額達2.3億元，但遺囑執行人未依規定繳納，被移送台北分署執行。台北分署指出，目前尚有2.2億餘元稅額未清償，5月3日下午3點將在分署4樓拍賣室舉辦「123聯合拍賣會」，當日將拍賣林朱佩芳4筆新店土地。
台北分署表示，4筆新店土地面積合計約414.18坪，屬於第四種住宅區用地，現做為道路使用，本次是第2次拍賣程序，將分4標拍賣，各標底價合計高達2.5億元，屆時若順利拍定，遺產稅可望全數受償。另外，本次也有其他11筆土地、2筆建物要拍賣，民眾有意願可至現場或通訊投標參加競買。
林國長在泰國共娶7名妻妾，隨他來台創業的有趙璧芝和林朱佩芳，趙女在林「元配」過世後扶正，取得正妻身分，林朱佩芳則被外界稱為「如夫人」。林1977年底身亡後，因留下數十億遺產，後代子孫曾因遺產爭議在法院纏訟多年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言