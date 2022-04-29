快訊

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

興大畢聯會前會長疑捲款172萬元跑路 校方證實了

中泰賓館二房過世24年2.2億遺產稅還沒繳 土地將拍賣！

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

中泰賓館創辦人林國長二房、姨太太林朱佩芳死後24年，至今仍有高達2.2億元的遺產稅未繳；行政執行署台北分署5月3日將拍賣林朱佩芳位於新北市新店區的4筆土地，總底價高達2.5億元。

林朱佩芳1998年過世留有多筆遺產，國稅局當時課高額遺產稅，金額達2.3億元，但遺囑執行人未依規定繳納，被移送台北分署執行。台北分署指出，目前尚有2.2億餘元稅額未清償，5月3日下午3點將在分署4樓拍賣室舉辦「123聯合拍賣會」，當日將拍賣林朱佩芳4筆新店土地。

台北分署表示，4筆新店土地面積合計約414.18坪，屬於第四種住宅區用地，現做為道路使用，本次是第2次拍賣程序，將分4標拍賣，各標底價合計高達2.5億元，屆時若順利拍定，遺產稅可望全數受償。另外，本次也有其他11筆土地、2筆建物要拍賣，民眾有意願可至現場或通訊投標參加競買。

林國長在泰國共娶7名妻妾，隨他來台創業的有趙璧芝和林朱佩芳，趙女在林「元配」過世後扶正，取得正妻身分，林朱佩芳則被外界稱為「如夫人」。林1977年底身亡後，因留下數十億遺產，後代子孫曾因遺產爭議在法院纏訟多年。

林朱佩芳位於新店的土地。圖／台北分署提供
林朱佩芳位於新店的土地。圖／台北分署提供
林朱佩芳位於新店的土地。圖／台北分署提供
林朱佩芳位於新店的土地。圖／台北分署提供
中泰賓館創辦人林國長（右）姨太太林朱佩芳留下大筆遺產，至今仍有遺產稅2.2億元未繳。本報資料照片
中泰賓館創辦人林國長（右）姨太太林朱佩芳留下大筆遺產，至今仍有遺產稅2.2億元未繳。本報資料照片

遺產 拍賣會

延伸閱讀

唐榮出租土地 採公開招標

台東房市進入黃金起飛期，現在不買，未來買不起

中興山莊土地不當取得案 國民黨聲請停止追徵32億失利

立法院不敷使用擬遷址 新北提5方案

相關新聞

開記者會質疑徐欣瑩送白米是賄選 法院判鄭朝方免賠

前民國黨主席徐欣瑩指控參選第18屆新竹縣縣長時，代表民進黨參選的鄭朝方開記者會質疑她送白米是賄選行為，侵害名譽權，要求鄭...

前主播罵周刊是「林秉樞幫凶」遭求償10萬 判決結果出爐

鏡週刊去年報導立委高嘉瑜被男友林秉樞家暴，並刊登多張高嘉瑜受傷的照片，前主播郭岱軒在臉書上批評週刊是「林秉樞的幫凶」，呼...

惡鄰奪命！鐵槌重擊30下害命男子遭判14年6月徒刑

惡鄰奪命！屏東市65歲男子陳建行，因與大樓承租戶45歲男子沈志揚長期不睦，去年8月遭沈男以辣椒水、甩棍襲擊，竟以鐵槌重擊...

邱毅罵李敖兒「骯髒、不肖子」 法院判他要賠10萬元

前立委邱毅3年前在大陸網站節目「邱毅說」中，批已故作家李敖的兒子李戡「不肖子」、「顯示你內心的骯髒」、「你對起你老爸嗎」...

室友確診林秉樞隔離 律師團不滿仍開庭中途退席

林秉樞案今再開準備程序庭，針對先前裁定不公開的證據等逐一檢視，但因林秉樞在台北看守所的室友確診，林秉樞目前居家隔離，無法...

花蓮縣前教育處長收賄8萬元洩密 一審重判10年6個月

花蓮縣政府前教育處長李裕仁捲入採購弊案，收賄8萬餘元遭起訴，歷經1年多審理，花蓮地方法院今天下午一審宣判，李裕仁被依貪汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。