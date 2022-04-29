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貨運司機酒駕行駛管制道路 派出所前遭攔代價慘痛

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名彭姓貨運行老闆，日前駕大貨車行經鳳山區和成路，朝著南成派出所前方經過，因該路為管制路段，禁止大貨車行駛，警方見狀揮手攔查，彭男一下車警方就聞到酒味撲鼻而來，經酒測超標，還被查出先前已2度酒駕，執照已被註銷，交通違規加酒駕，讓彭男至少得付出30萬元，代價慘痛。

鳳山警分局南成派出所所長林卓材，27日上午11時許，在派出所門口檢視裝備時，發現一輛35噸的大貨車朝派出所方向駛來，由於派出所所在路段的和成路屬管制路段，一般大貨車都不得行駛，於是趨前將大貨車攔下。

當時大貨車駕駛彭姓男子（56歲），打開車門下車時，警方就聞到撲鼻而來的陣陣酒味，詢問彭男「你是不是有喝酒？」彭男坦承，「上工前，有小酌高粱酒」。

警方聽到彭男毫不在乎的口吻，心驚膽顫，結果一查彭男在2019年和2020年兩度酒駕行為，駕照已被註銷，但彭男卻仍駕駛大貨車又酒駕，若發生事故易造成傷亡，當下斥責彭男一番；隨後依規定供彭男漱口水，施以酒測，結果酒測值高達0.87毫克。

警方訊後除依公共危險罪嫌移送法辦外，另依「道路交通管理處罰條例」第21條之一第一項第五款「駕駛執照業經註銷吊銷駕駛大貨車」，可處4萬至8萬元罰款；第35條第三及第九項「酒精濃度超過0.55毫克，可處10萬元以上罰鍰及累犯處新台幣9萬元以上罰鍰」；以及第60條第二項第三款「不遵守道路標誌標線之指示、處900至1800元以上罰鍰。

警方並指出，由於彭男這次被逮已是第三度酒駕，依刑法185條之三規定酒駕超過0.25毫克以上，可處3年以上，併科30萬以下罰金，警方估計彭男這趟酒駕至少得付出30萬元的代價。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

大貨車司機彭姓男子違規行駛管制道路，行經派出所前方時，被警方撞見攔查，結果被警方查出是酒駕累犯。記者石秀華／翻攝
大貨車司機彭姓男子違規行駛管制道路，行經派出所前方時，被警方撞見攔查，結果被警方查出是酒駕累犯。記者石秀華／翻攝
警方當場對彭男施以酒測，結果酒測超標。記者石秀華／翻攝
警方當場對彭男施以酒測，結果酒測超標。記者石秀華／翻攝
警方將違規行駛管制道路的大貨車司機彭姓男子攔下盤查，結果查出彭男酒駕超標，還是累犯。記者石秀華／翻攝
警方將違規行駛管制道路的大貨車司機彭姓男子攔下盤查，結果查出彭男酒駕超標，還是累犯。記者石秀華／翻攝

酒駕 酒測 駕照

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