檢察官蹺班帶女性友人上摩鐵 懲戒法院判罰俸4個月

台北地方檢察署前檢察官劉彥君被控上班時間帶女子到摩鐵約會、浮報加班費等，檢察官評鑑委員會認定行為不檢，決議將劉報請法務部移送職務法庭審理。懲戒法院今判劉罰款，數額為最後月俸總額4個月，可上訴。

劉彥君於東窗事發後，去年4月12日辭去公職轉任律師；檢評會認為，劉去年2月2日及22日申報加班，卻外出處理私人事務，未全程在辦公室，實際在辦公室時間與申報加班時間不一致，未覈實申報加班時數。

劉同年2月5日下午未請假，卻於下午1時許開車外出並載某女子到薇閣精品旅館林森店，直到下午3時許才離開，且女子還在車內親吻劉，劉當天下午4時許返回辦公室。

劉接受調查時表示，去年2月2日及22日加班期間外出，是因公務需處理許多爭議民商事法律問題，且有時效性，而他的妻子當時正在準備律師、司法官考試，較便利獲取相關法律見解，他才請妻子代為蒐集法律見解，於吃飯時討論，或是去書店查閱資料，再帶回辦公室與卷證資料核對，他確實是在處理公務，沒有詐領加班費。

另外，劉稱2月5日一事，該名女子是他任職司法官前認識的朋友，因女友人從國外返台，當天欲前往行天宮拜拜後，就要返回南部，他利用對方在台北的空檔見面，雙方約在林森北路一帶，但碰面後女友人身體不適要休息，才就近帶對方至汽車旅館，直到女友人表示狀況較好後離開，因當日原預定與女友人碰面一下就回辦公室，才未事先請假，事後也忘記補請。