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油壓按到女客私處？按摩師挨告猥褻上訴逆轉獲判無罪

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓按摩師替1名女客油壓挨控猥褻，女子認為黃用手按她陰部、私密處，一審依猥褻罪判黃6月徒刑，黃上訴喊冤，表示只是想替對方排解臀部痠痛，沒想過要碰她私密處；二審比對女子歷次證詞，發現有部分完全不相符，針對被按壓私處也多有差異，撤銷改判黃無罪，可上訴。

檢警調查，黃男2021年9月27日替1名腰痛女客做全身指壓，卻趁著按摩大腿時將她穿的寬鬆短褲捲到大腿根部，再以拇指按壓他兩側外陰部，女子雖一度覺得不舒服，但仍誤信是黃的按摩手法。

台中地院一審時，黃否認猥褻辯稱沒碰到女子外陰部，過程對方也僅說痠、很痠痛等語。黃的辯護人也說，當時按摩場地屬半開放空間，女子可以求救或向另名女師父告知，但她到結束都沒反應。

女子則說，黃稱她大腿以下氣血不順，就將褲子上捲到內褲處，兩手按壓她外陰部，她嚇到但基於信任沒有直接質疑，但回家仍一直覺得怪，和家人討論後才決定報案；一審認為，女子歷次證詞相符，出庭啜泣反應自然，採信其說法，依猥褻罪判黃男6月，得易科罰金。

黃不服上訴，仍堅決否認犯行，辯稱替女子油推時是想排解她臀部不適，完全沒想碰觸到她私密處。黃的辯護人也說，女子曾和朋友反應按到筋很痛，若黃有意圖猥褻，應該是類似愛撫感覺，認為女子說詞一再反覆。

台中高分院比對女子歷次證述，發現她在警詢時稱黃按在陰部、雙手貼在私密處，偵查時卻說，黃一隻手隔著內褲貼著外陰，一審時又改口是被摸會陰、靠近尺骨等地方，確切所指地方並不相同，可見有模糊不清、前後不一致狀況。

另外，女子事發後第一次回憶情節，是稱黃按壓她連接外陰部、會陰處的「筋」，而非直接按壓陰部，前後說法完全不相符。二審認為，女子雖可能因驚嚇、恐慌導致回憶有困難，但除了她證詞外，其餘人說法也欠缺補強作用，難以佐證，撤銷改判黃男無罪。

黃姓按摩師被控按壓女子陰部，一審依猥褻罪判刑6月，上訴二審逆轉撤銷改他無罪。示意圖／ingimage
黃姓按摩師被控按壓女子陰部，一審依猥褻罪判刑6月，上訴二審逆轉撤銷改他無罪。示意圖／ingimage

猥褻 按摩

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