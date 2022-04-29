男深夜無故持球棒走在路上 辯「為了防身」遭罰6千

高雄潘姓男子深夜無故將車輛橫越馬路停放，又持木質球棒，下車走在街上，被依社會秩序維護法，處6000元罰鍰。（示意照）本報資料照 高雄潘姓男子開車行經左營左營大路與海功路之交岔路口時，竟無故將車輛橫越馬路停放，還手持木質球棒，下車走在街上；路人見狀報警，他向警方辯稱「為了防身」。因潘男無正當理由攜帶具有殺傷力器械，經地院審理，被依違反社會秩序維護法，處6000元罰鍰。

判決指出，潘男去年9 月4 日晚上11時43分許，開車行經左營左營大路與海功路之交岔路口時，竟將車輛橫越馬路停放，並手持木質球棒，下車走在街上，路人見狀報警，員警到場將人逮捕移送。

問及攜帶球棒的原因，潘男辯稱，「為了防身」；地院認為，他縱有防身需求，但有正當、合法的方式可循，非必以攜帶具有殺傷力器械，當作解決紛爭所用，難合理化行為，與正當事由。

地院審酌，潘男行為有危及公共秩序，影響社會安寧之虞，所為實值非難，惟念未實際持以傷人或毀損物品，兼衡違序的情節、手段、程度；地院將他因無正當理由攜帶具有殺傷力器械，被依違反社會秩序維護法，處6000元罰鍰。