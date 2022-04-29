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色男公車猛頂女學生 瞎扯勃起障礙、下體才2公分碰不到

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子曾3度性騷被判刑，搭公車見1名高中女學生又把持不住，從後用下體猛頂她臀部5分鐘，一審被依性騷判刑9月，王上訴辯稱有勃起障礙，且生殖器僅有「2公分」，應該碰不到對方；二審勘驗車內畫面，發現他持續站在少女後方被指認才心虛逃離，駁回其訴，全案確定。

檢警調查，王男（53歲）去年3月26日搭公車行經台灣大道，見車上1名16歲高中少女剛放學，刻意趁著車上擁擠時故意用下體碰觸女學生臀部，對方感覺有異向司機反應，表示遭1名陌生男子用生殖器頂，但王察覺就隨即下車逃逸。

警方獲報循線調閱監視器，比對公車內畫面逮捕他送辦。台中地院一審時，王矢口否認性騷，辯稱沒看到少女穿制服，不知她未滿18歲，還稱當時車上人擠人難免有碰觸，沒有故意要性騷擾，女學生也沒有當場大喊，認為不符常情。

女學生證稱，發現遭王用下體磨蹭，過站有人上車他就停止，但車子一起動王又靠上來，過程超過5分鐘，起初以為是不小心，但王動作越來越過分，她嚇到不知如何反應有用書包試圖抵擋，向司機反應要指認時，王男就下車離開，車內監視器也拍到王站在女學生後面。

一審認為，王男朝少女下手害她驚嚇、深感不快，犯後又否認沒有賠償，過去也已經有3次性騷前科，卻不知悔改再犯，依性騷擾罪判他9月徒刑。

王男不服上訴，還說自己有勃起功能障礙，自己的生殖器僅有2公分長，且距離地面約80公分，少女當天背的書包厚15公分遮住臀部，且其臀部離地74至78公分部分沒被書包遮住，認為以他生殖器應無法碰到對方臀部。

台中高分院再勘驗公車監視器，發現王男上車後就持續站在少女後方，就算期間有乘客上、下車，他也都沒隨之移動位置，直到女學生向司機反應才馬上從後門逃離。

二審也發現，王男下車後才隔11分鐘，又繼續搭同一路線班車，可見下車並非其本意，而是心虛才臨時逃離，不採信其辯詞，駁回其訴全案確定。

王男在公車上用下體頂女學生臀部，被依性騷擾罪判刑9月確定。示意圖／ingimage
王男在公車上用下體頂女學生臀部，被依性騷擾罪判刑9月確定。示意圖／ingimage

公車 監視器

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