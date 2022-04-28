累犯舉證爭議 劍青檢改再批司法高官「令人作噁」

最高法院大法庭昨裁定被告是否構成累犯而加重其刑，應由檢察官舉證，再由法院調查與辯論，被劍青檢改批評「亂下指導棋」；最高法院回應，過往檢察官在法院調查累犯的程序中宛如「隱形人」，累犯規定應廢除的聲浪也從未間斷，應由權責機關因應，劍青檢改聲明未確知詳情、流於情緒，深感不妥與遺憾。劍青檢改再回應，「司法高官傲慢心態若此，令人作噁」。

劍青檢改指出，最高法院對於本會之所有指正意見，均無法回應，尤其對於增加基層司法人員工作調查之無謂負擔、為何前科表無證據能力等等，均一概迴避，顯見毫無反省能力。現在甚至更變本加厲，堅持連檢察官聲請函調資料也不准，要求法院直接駁回，更指責本會流於情緒，司法高官傲慢心態若此，令人作噁。本會對於最高法院已經心死，毫無期待。

大法庭裁定，訴訟程序上應由檢方負舉證責任，由檢方提出構成累犯的主張和證明方法，法院才需就此進行調查與辯論，若檢方未提出，法官即可認定檢方認為被告沒有累犯加重的必要性，但法官仍可將前科等客觀資料，列為量刑因子中的品行予以審酌量刑。

劍青檢改指出，大法庭應提出正確解方，勿胡亂下指導棋，徒增司法人員工作負擔。最高法院經常吹毛求疵地撤銷下級審判決，才是造成基層工作負擔的始作俑者，基層法官審判工作的額外負擔，肇因於最高法院常以各種理由撤銷原審判決，其中，關於「累犯」的舉證幾乎都是瞎忙。

最高法院指出，依近10年統計數據，最高院撤銷判決比率維持在10%至11%不等，基於無害違誤原則，高達九成比例皆維持下級審裁判，劍青檢改指最高院經常吹毛求疵撤銷判決，是造成基層工作負擔的始作俑者，與事實不符。