中興山莊土地不當取得案 國民黨聲請停止追徵32億失利

黨產會認定國民黨是以違反政黨本質，或其他悖於民主法治方式取得革命實踐研究院（國家發展研究院）前中興山莊用地，依土地時價向國民黨追徵32億375萬8986元。國民黨不服聲請停止執行。台北高等行政法院裁准，案經抗告，最高行政法院今駁回聲請確定。

黨產會表示，土地現均已移轉台北市政府及元利建設公司，而無法返還予國家，爰依黨產條例第6條第1項、第3項及施行細則第3條第3項規定，依國民黨移轉他人時價格，並扣除該次交易繳納國庫稅款，追徵其價額共計32億375萬8986元。

國民黨不服，提行政訴訟並聲請停止執行。北高行審理後，就聲請停止執行部分，認定追徵32億多元，有發生難於回復損害之虞，有急迫情形，且原處分並無立即執行的公益，裁准在本件訴訟確定判決前停止執行。

案經抗告，最高行指出，本件原處分關於追徵價額部分，其執行目的在於實現金錢債權，如黨產會將來就本案訴訟獲得勝訴判決，黨產會所取償的金錢，在性質上非屬不能完全回復之物，且衡諸國家現有資力明顯足以償還，客觀上不能認為難於回復原狀。

最高行認為，國民黨依政黨法規定取得的經費及收入，乃供其政黨正常合理運作資產，本不在原處分執行標的範圍，則黨產會以政黨法第19條規定以外的其他財產為原處分執行標的，亦不能認為有致使國民黨受有無法依法正常運作，而難予回復損害之情事。