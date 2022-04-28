媽媽沒來探監想回家... 他拿尖筷抵脖挾持管理員拚越獄

台中監獄南投分監去年險遭越獄，黃姓收容人因母親沒來探視情緒低落，邀許姓獄友「拚了」，佯裝鬥毆趁舍房開啟時，持磨尖塑膠筷抵住管理員脖子挾持，但仍被制伏；南投地院依脫逃未遂判5月、6月，檢方認為量刑過輕上訴，台中高分院以2人手段危險性極高，撤銷改判6月、7月，可上訴。

檢警調查，黃因思念親人情緒不佳，2021年10月1日早上11點和許提議，要製造假衝突誘騙管理員打開舍房，再拿磨尖的塑膠筷挾持管理員脫逃，2人就佯裝鬥毆經林姓、李姓及謝姓管理員制止，當開門時許突高舉被上銬的雙手，轉身掐住李員脖子要挾持並和林員扭打。

黃則趁機衝出舍房，謝員朝他噴灑辣椒水，未料沒拿好掉地上反被黃撿起回噴，黃還勒住謝員脖子用磨尖塑膠筷抵住脖子，直到其他管理員按下緊急鈴合力壓制，黃、許才脫逃未遂。

南投地院一審認為，黃、許強暴方式脫逃未果，損害國家司法權，造成多名管理員受傷，但犯後坦承尚有悔意，黃也和管理員和解、賠償，許則未賠償，各依強暴脫逃未遂罪判有期徒刑5月、6月。

南投地檢不服上訴，主張黃、許攻擊管理員還噴灑辣椒水，且該筷子前端尖銳有相當硬度，拿來攻擊人脖子危險性極高，2人侵害法益程度重大，原審量刑過輕。

台中高分院審理時，許男矢口否認脫逃，辯稱僅單純傷害管理員。但法院比對證詞，發現他曾自述心情不好和黃聊天，黃邀他「拚了」，一起押主管出監獄，他則回說，既然你已經邀約了，那我們就一起拚拚看，拚不過就巴結一點，可見否認脫逃是辯詞，不採信其辯詞。

因黃有提精神抗辯，法院也將他送精神鑑定，結果認為黃雖有情緒低落、焦慮及失眠等，但不影響現實判斷、情緒及行為控制能力，且他因母親沒來探視，又思念小孩難忍不能回家才想脫逃，無行為能力降低狀況，不適用刑法第19條減刑。