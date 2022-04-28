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基隆環保局長判刑1年2月沒緩刑 賴煥紘：上訴捍衛清白
基隆市環保局長賴煥紘、清潔隊長潘家齊，被控錄用與技工條件不符的田姓男子，在甄選相關簽文、評分表等公文書登載不實，前年12月起訴，基隆地方法院今天依行使不實登載公文書罪，判賴煥紘有期徒刑1年2月，不宣告緩刑，潘家齊獲判無罪。賴煥紘表示，無法接受，將上訴捍衛自己的清白。
判決書指出，環保局所一名技工退休出缺，田姓女子獲悉，有意讓其子通過甄選，請託基隆市長林右昌黃姓前機要秘書，黃允諾協助後，隨即向賴煥紘詢問技工職缺甄選進度及相關規定促成。
法務部廉政署接獲情資後，報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦，發現田女等人為讓田男形式上符合汽車修護相關工作經驗2年以上的技工甄選條件，委請熟識的車廠，開立田男擔任汽車修護工的不實在職證明用以應考。
判決書說，賴煥紘於107年12月某日，在基隆市政府研考處翻閱各方推薦欲參與技工甄選之履歷資料，考量田女在選舉期間有組織義工為基隆市市長林右昌助選，挑出田男履歷連同證明書影本，交給不知情清潔隊長潘家齊確認是否符合甄選資格。
依基隆市環境保護局職工工作規則規定，雇用技工需具有「持有技術士執照或高級職業學校以上相關科系畢業」或「國中畢業，並具有2年以上相關實務經驗，持有證明文件」，不具完整汽車修護執照、學歷、工作經驗的田男卻經環保局於去年5月30日甄選錄取。
法官審理指出，賴煥紘身居高位，對於環保局之人事決策具有相當決定性與影響力，縱使身為政務官，人事選任具有政治考量，亦不可逸脫合法範圍，但其犯後始終否認犯行，未見反省，因此不予宣告緩刑。 同案被告潘家齊無罪；田姓等7人另為認罪協商。
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