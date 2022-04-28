已故台北市議員李新前女友郭新政涉偽證遭起訴

郭新政。圖／聯合報系資料照 已故台北市議員李新前女友郭新政，被控出示不實當票涉珠寶詐欺，民事部分雖判免賠，但台北地檢署查出，郭新政明知未曾以6647萬元，將珠寶轉質給當舖，卻教唆當鋪負責人在法院出庭具結時虛偽陳述事實，企圖誤導法官審判，影響國家法益，檢察官方今依偽證罪將郭新政起訴。

郭新政在珠寶詐欺案中偽造當票，台灣高等法院2017年已將郭新政依行使業務登載不實文書罪，判4月徒刑、得易科罰金12萬元定讞。

受害的蕓賞珠寶公司提起民事求償，法院於2019年判沈記玉飾小開沈昊諺應賠償7258萬元，郭新政確定不須連帶賠償；另一被害洪姓女子聲稱被騙走一顆價值800萬元的6.29克拉鑽戒，沈男事後賠償她650萬元和解，洪女另向郭新政求償其餘損失153萬元，郭新政也獲判免賠確定。

2013年間，沈記玉飾小開沈昊諺接連向蕓賞負責人馬聖齋、嚴嘉慧夫妻佯稱，有客人要看貨購買鑽石，沈代為銷售，陸續從蕓賞取走共價值2億876萬元的30件鑽石、珠寶，卻質當給典精品當舖。

洪女則指控，她於2013年9月認識沈昊諺，沈藉口有客戶要買鑽石，他可代為出售她的6.29克拉鑽戒，洪女交付鑽戒後，沈卻拿去大千當鋪典當花用。

之後沈昊諺找郭新政出資6000多萬元，向當舖贖回其中6顆鑽石，交由郭新政保管，答應付給她利息及鑽石保管費；蕓賞為了取回這6顆被沈男騙走的鑽石，找郭新政協調，郭新政卻拿出偽造的當票宣稱已典當給大展當鋪，於是蕓賞又付了7147萬元給郭新政，這才取回鑽石。蕓賞後來發現鑽石其實並未典當，當票是假造的，郭新政因而吃上詐欺等官司。