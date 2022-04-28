免費反毒夏令營卻A報名費 教官貪6萬獲輕判還能緩刑

時任台中市中港高中少校劉姓教官，多次承辦春暉反毒夏令營時偽造招生資訊，明知參加的小學生不用繳錢，卻佯稱1人200元包含餐費、保險等，共詐得6萬多元；法院以他不知廉潔、操守可議，但考量都坦承、金額不高均繳回等，3度減刑依7個貪汙罪輕判他2年，緩刑3年，可上訴。

檢、廉調查，劉1999年起為國防部軍官，2009年派中港高中擔任少校教官，負責高中春暉反毒宣導、軍訓課程，劉2014年起以辦理春暉夏令營、冬令營期間，明知參加的國小生不用付錢、也沒要幫投保，礦泉水也是免費，另午餐、點心也由中港高中補助。

劉卻在招生函文中私自偽造，佯稱每人報名要繳200元，包括午餐、點心及保險等等，導致參加學生、家長不知情下繳交報名費；之後校方主任認為，不應補助非校內學生活動，劉就再偽造成對象是本校學生，成功多次溢領學校撥款補助費共6萬4950元。

劉遭人向廉政署中部組檢舉曝光，他在調詢、偵查及審理時均坦承不諱，並有校方紀錄、學生家長繳費參加，及相關核銷、登載不實文件佐證。

法院審酌，劉各次詐取所得都在5萬元以下，也考量他雖利用辦活動詐財，但仍有推廣舉行反毒宣導，犯罪手段平和，堪認情節輕微，均應減刑；另劉擔任教官多年，確實積極辦理反毒宣導有貢獻，無因此損害人民權利重大情形，犯罪所得也繳回，再依刑法第59條情堪憫恕減刑。

法院說，劉身為學校教官，身為公務員本應廉潔自持，竟為貪圖小利詐領款項、偽造不實文書，又利用陳報活動之便，浮報參與人數及成效，有礙反毒統計與評估，操守可議、有損人民信賴。