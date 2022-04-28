桃園賭場大亨遭擄勒贖5千萬 犯嫌判刑最重2年10月

曾營地下期貨和賭場的黃姓男子，去年春節前夕因親友債務糾紛遭擄走，勒贖5100萬元，經道上兄弟斡旋，除夕凌晨獲釋，後續交付了2000萬元現金；桃園地院審理此案，今依私行拘禁罪判處犯案的趙姓、李姓等6名男子2年到2年10月不等刑期，另依傷害罪判趙男3月徒刑、得易科罰金。可上訴。全案另有身分不明的主嫌在逃，檢警仍在追查。

據悉，黃男是桃園在地幫派「黑人家族」成員，該幫派發跡於桃園南門市場，雖然近年轉趨低調，但仍有相當社會地位及聲望。2019年，桃園發生歹徒持槍挾持9名人質事件，黑人家族就曾出面協調，警方最後不費一槍一彈逮人並救出人質。

檢警調查，黃男因親友債務問題，去年2月6日開車到八德找朋友時遭人尾隨，在後庄街被對方車輛前後包夾，最後被對方破窗拖下車押走。歹徒事後向家屬開價5100萬元贖金，但家屬籌款未果，於是又逼黃男簽下5100萬元本票，後來傳「黑人家族」出面調停，除夕凌晨才在新竹芎林交流道放人，事後也拿到2000萬元現金。

事發後，檢警陸續逮補10餘人，但黃男及相關涉案人對案情均避重就輕，不願證實交付現金細節，也不說出現金流向，因此去年6月先以擄人勒贖起訴押人的趙姓、李姓、楊姓、沈姓、蕭姓和陳姓6名男子，全案另有1名何姓男子在逃通緝中，而主嫌「少年董仔」身份仍不明，尚待追查，其餘涉案人則因罪證不足不起訴。

桃園地院審理此案，今依私行拘禁罪判趙男2年10月、李男2年6月、楊男2年4月、沈男2年4月、蕭男和陳男均2年徒刑，另依傷害罪判趙男3月徒刑，傷害部分得易科罰金。

法院指出，檢察官雖起訴趙男等人擄人勒贖罪，但本院訊問黃男及相關證人後，難認趙男等人是毫無緣由就以私行拘禁方式換取贖款，且事證也難認定趙等人有取贖行為，因此以私行拘禁論罪，再審酌其犯罪情節及犯後態度量刑。