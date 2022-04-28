噪音車煩死人！台中聯合稽查 500匹馬力賓士也挨罰

噪音車深夜擾人清夢，長期引起民怨，台中第5分局昨實施聯合稽查，一連抓到5件噪音超標違規，其中還有1輛超過500匹馬力的賓士跑車，同樣因馳騁發出巨大噪音被攔查舉發，警方表示將持續嚴加查緝，違規的噪音車除挨罰，環保局也會限期改善至複驗合格為止。

5分局表示，轄內北屯區包括中清路，或是假日往大坑方向車流較多，其中也不少是外地來的遊客，部分因改裝讓車輛噪音巨大，往往呼嘯一過讓居民深受其擾，尤其半夜更是難讓人入眠。

分局昨天和環保局、台中區監理所等一同聯合稽查，晚上在中清路與后庄路及后庄北路口設置攔檢點，同時針對改裝排氣管、酒後駕車等違規加強取締。

警方說，路過車輛只要經儀器檢測分貝超標一律攔查，其中廖姓車主駕駛1輛白色賓士，同樣因發出巨大噪音引人注目，經警方攔下還發現他車子超過500匹馬力，當下由環保局依分貝標準，予以舉發3600元罰鍰。