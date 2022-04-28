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疫情衝擊沒收入...爸爸攜子輕生奪走4歲兒命遭判14年

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中葉姓男子獨自撫養4歲大兒子，他因疫情沒收入、平常也無儲蓄，奪走幼子命後原想再自行了斷一走了之，卻因太痛苦求救才曝光，檢方痛批他漠視生命法益，起訴求重刑；台中地院考量，葉不思向親友求助，但終究受經濟壓力衝擊，今依殺人罪判他14年，可上訴。

台中地院指出，經綜合葉男的生長環境、成長過程、殺害動機、行凶時對兒子的手段，以及犯後態度等等，且葉身為孩子父親，本應愛護幼子，卻因面臨經濟壓力而不思向親友求助，就直接殺害男童。

法院也考量，全案終究是葉男因為面對外在經濟壓力衝擊，和其他無關殺人、恣意剝奪他人生命的情形有別，且犯後始終坦承，表示願意接受法律制裁，綜合考量狀況、被害家屬及檢察官意見的量刑意見等，依成年人故意對兒童犯殺人罪，判處有期徒刑14年。

檢方起訴指出，葉男（40歲）2019年和妻子分居就獨自帶著4歲大兒子在外租屋生活，未料後來因新冠肺炎疫情影響收入不穩定，加上他平時沒有儲蓄習慣，經濟狀況不佳才有輕生念頭。

檢方認為，葉男明知道母親、分居的妻子都有養育兒子意願和能力，執意獨養小孩又因經濟問題就剝奪其寶貴生命，發現兒子沒生命徵象也沒試圖求救，痛批他漠視生命法益、生長權利，犯行不應輕恕，偵結依家暴殺人罪嫌起訴他，建請法院從重量刑。

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葉男因經濟條件不佳，竟想不開攜子輕生，最後奪走4歲兒子性命，此為示意圖與本案無關。圖／報系資料照
葉男因經濟條件不佳，竟想不開攜子輕生，最後奪走4歲兒子性命，此為示意圖與本案無關。圖／報系資料照

殺人

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