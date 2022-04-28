利用職務下指導棋獲利 高公局高官與廠商涉貪聲押獲准

檢調人員在賴榮俊擔任高公局南區養護工程分局分局長時，從他的宿舍搜出300萬元現金。圖／彰化地檢署提供

交通部高速公路局南區養護工程分局前分局長賴榮俊，涉嫌利用職務對營造廠商下指導棋長達9年，黃姓廠商藉此組成圍陪標集團，從2019年到2021年標得30件高公局工程，彰化地檢署指揮偵辦，兵出多路搜索44處，在賴榮俊宿舍查獲現金300萬元及相關物證，賴榮俊、黃姓廠商已被聲押，檢方偵查終結將賴、黃及石姓設計監造商、莊姓等17人廠商提起公訴。

頼榮俊高公局中工處工務課長時，規畫設計清水服務區路燈能控系統，這個區被稱讚是中部夜明珠，賴榮俊因此榮獲交通商創新獎工程甲類獎，2015年當選模範公務員。先前傳出他與特定廠商過從甚密，終至被搜索和聲押，遭提起公訴，斷送公職前程，不少工程單位引以為戒。

今天彰化地檢起訴書指出，賴榮俊（57歲）2013年至2020年先後擔任中分局大甲工務段段長、工務課課長、副分局長及南分局分局長，對所屬機關所有工程標案的預算編製、採購、發包、承攬、施工、驗收、竣工決算、契約變更、估驗請款等事項，均有督導核章或協助承攬廠商的職權，因與黃姓廠商熟識多年，即利用職務之便不斷指導、建議或協助黃姓廠商經營的聖騏營造、東茂錤營造兩家公司處理公務行政及工法技術等事項，如遇有突發狀況或履約驗收上困難，賴榮俊也都出面協調解決，使這兩家公司在履約期間或保固期滿後，均能順利完工而免遭罰款或扣減保固金。

賴榮俊2020年擔任南分局分局長，特別指示並授意黃姓廠商熟識的石姓設計監造廠商，事先與黃宏睿討論工程標案的工法、工項、工期、預算及施工地點等內容，藉此與石姓廠商共同洩漏採購資訊給黃姓廠商以便順利標得南分局的工程標案，黃姓廠商交付現金200萬元給賴榮俊，請求協助加速進行後續的現勘、估驗、驗收及請款等程序。

黃姓、莊姓等15家廠商負責人覬覦高公局各年度所發包工程標案的龐大利益，為確保能由他們的集團廠商順利以高價承做各工程標案，提高利潤並製造出確有3家以上廠商參與競標的假象，以符合政府採購法第48條第1項所定3家合格廠商投標始得開標的規定，組成圍陪標集團，輪流分配各工程標案的得標與陪標廠商， 15家廠商先用電話或當面要求方式邀標，各自領標、開立押標金、製作投標文件後投標，無須另行協議借牌費用，陪標者即以公告預算金額減幾萬元投標，讓有意得標者估算更低金額來得標，遇有非屬圍陪標集團的廠商想來投標，就用利益交換的方式勸退。

黃姓和莊姓等15家廠商組成的圍陪標集團在2019至2021年，共同利用不法手段，陸續圍陪標中分局24件工程標案、南分局6件工程標案，所獲取不利益總金額高達8億6099萬元。黃姓廠商賴榮俊的協助，2014年至2020年的每年農曆春節前，合計交付7次數十萬元至上百萬元不等現金賄賂達523萬元。賴榮俊在東窗事發後已繳出523萬元。

全案經檢察官偵查終結，賴榮俊涉犯貪汙治罪條例及刑法洩漏國防以外應秘密之消息等罪嫌、黃姓廠商涉犯貪汙治罪條例及政府採購法、石姓監造設計商涉犯政府採購法及刑法洩漏國防以外應秘密之消息等罪嫌、莊姓等14名廠商涉犯政府採購法等罪嫌，均被提起公訴，建請法院沒收頼榮俊收受賄款723萬元，莊姓等廠商的營造廠科以罰金。