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陸配狂炒房卻拒繳奢侈稅 還將千萬存款匯中國大陸遭管收
近六旬的孟姓陸籍配偶9年前連續賣掉3間台北市的房產，卻未規定申報、繳納奢侈稅，經多次催繳不成，累積稅款和罰鍰高達1515萬餘元，行政執行署台北分署發現她還多次將逾千萬元的存款匯往中國大陸，聲請管收後台北地方法院昨裁准。
台北分署指出，孟婦的丈夫是退伍軍人，多年前已經過世，而她2013年間陸續賣出僅持有一年的台北市內湖、大安區3間房產，依規定必須申報並繳納奢侈稅款，但她刻意規避，被國稅局查獲並補徵稅額、裁處罰鍰共1515萬餘元，移送行政執行署執行。
台北分署執行官調查發現孟婦知道自己積欠鉅額稅金後，提領帳戶內1000萬元存款，她供稱用來支付被他人詐騙投資房地產、母親和配偶、胞弟的醫療照護費用、資助中國大陸的養子讀書、借款資助中國大陸朋友、償還債務。
台北分署指出，孟婦對資金流向的說法前後矛盾，也沒有證據，縱然是真的，也違背優先清償欠稅的規定，向法院聲請管收，但台北地院署裁定駁回，經台灣高等法院廢棄發回，台北地院昨裁准管收。
台北分署表示，孟婦得知被管收的消息，仍稱沒有錢清償稅款，也沒有提出具體清償方案，執行官將孟婦送交台北女子看守所執行管收，呼籲民眾若知道積欠稅款，不應隱匿、處分財產，而需積極面對處理，否則會被聲請拘提、管收，喪失人身自由。
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