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外送員高速闖紅燈 攔腰撞剛起步機車...2騎士皆重傷
台北市中山區昨午發生一起機車事故，釀成2名機車騎士重傷送醫，相關畫面今曝光，怵目驚心引發社會關注，警方表示，初查無酒駕情事，初判是其中一名騎士高速闖紅燈，撞飛橫向剛起步的另名機車騎士，呼籲民眾用路應遵循號誌指示，避免意外發生。
警方調查，21歲曾姓男子從事外送工作，昨午騎乘機車沿台北市建國北路南往北方向行駛，行經長春路口時，高速搶黃燈不成，在號誌轉為紅燈後闖越路口，當場撞上另名機車騎士。
經查，遭撞騎士是27歲楊姓男子，案發當時沿長春路東往西方向行駛，見號誌轉綠後起步，卻遭曾男撞飛。
警方表示，整起事故造成曾男身受擦挫傷，傷勢嚴重送醫救治後才無大礙，楊男也受多處擦挫傷，送醫後不排除有骨折傷勢，留院治療並觀察，經酒測，全案已排除酒駕因素釀禍。
警方提醒，駕駛人行經路口應遵循號誌指示行駛，減速慢行並注意其他用路人，以維護自身與他人的生命財產安全。
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