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初次公布酒駕累犯照片 陳其邁強調「採最嚴格標準」
去年底愛河一家四口酒駕事故引發公憤，市長陳其邁喊話「中央修法重懲」。今年3月31日酒駕新法上路後，高雄市交通局今天初次公布5名酒駕累犯的名字與照片。市長陳其邁指出，高雄酒駕取締連3年六都最高，酒駕零容忍，採取最嚴格標準。
交通局今日指出，酒駕新法111年3月31日上路，依新法規定，屢次酒駕違規的再犯者，自108年7月1日起算，10年內如又酒駕再犯或酒駕拒測者，將公告其姓名、照片及違規事實，高雄市自111年4月28日起於網站上公告。
交通局說，4月28日初次公告酒駕累犯名單有5人，皆是在109年至111年期間第1次酒駕，又於111年4月初第2次酒駕被警方攔下開單，符合酒駕新法10年內酒駕累犯須公告的規定。
對此市長陳其邁表示，酒駕連續3年，高雄市取締的件數都是六都最高，酒駕是零容忍，也不容許酒駕一而再、再而三發生，根據中央法規，及在執行上，高雄都採取最嚴格標準。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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