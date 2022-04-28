政院拍板！無照駕駛最高罰2萬4 目標年底上路

行政院會今天通過交通部「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，惡意逼車（危險駕駛）罰鍰，將由現行6000元至2萬4000元，上限提高到3萬6000元；另也將加重無照駕駛罰則，上限從1萬2000元提高到2萬4000元，目標年底完成修法。

交通部路政司長林福山表示，根據統計，18歲以下無照駕駛，一年有3.6萬件違規案件，其他年齡層有15.6萬件，若將無照駕駛擴充到吊銷駕照後沒有合格駕照上路，每年有25.6萬件。他指出，每個違規都是潛在事故風險，此次修法強化無照駕駛處罰，可提升道路安全。

二、五年內再犯處罰鍰最高額，小型車2萬4000元、大型車8萬元。

三、再犯肇事致人重傷或死亡者，得沒入車輛。

四、強化汽車所有人責任，允許無照者駕駛其汽機車者，處吊扣汽車牌照1個月；五年內違反2次，吊扣汽車牌照3個月；五年內違反3次以上，吊扣汽車牌照6個月。

五、無照駕駛者不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸者，加重拒檢罰鍰額度為1萬5000元至4萬5000元。

六、增訂汽車駕駛人未領有駕駛執照、駕駛執照吊銷、註銷或吊扣期間駕車，肇事致人重傷或死亡者，除屬終身不得考領駕駛執照情形外，其餘加重為4年內不得考領駕駛執照之規定。

七、「無駕駛執照」駕車依法應處刑事責任加重其刑至二分之一者，明確臚列為未領有駕照、駕照吊註(銷)或吊扣期間駕車。

八、未依規定領有駕照駕車亦應接受道路交通安全講習(本條例應接受道路交通安全講習條款及實施對象授權子法訂定)。