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台南交通事故死亡人數減3成 時力批不提這數據全國第一
時代力量台南市北中西區議員擬參選人李冠霖指出，台南市政府交通局昨（27）日在官方臉書po文表示「台南市今年交通事故30日內死亡人數2022年1月至2月共計43人較去年同期減少19人降幅約30.65%」，更說「台南道安績效獲交通部嘉許」，但交通局根本避重就輕，一點進道安資訊網，111年道路交通事故統計每十萬死傷人數是第一名！
李冠霖指出，交通局也沒告訴市民，雖然1月的30日內死亡人數下降，但是事故件數比去年同期增加了2百多件，事故總件數上升5%。李冠霖呼籲，請台南市政府交通局不要以為市民都找不到詳細資料，呼攏市民，粉飾太平的作法只是置台南市民於水深火熱之中。
文通局表示，市長黃偉哲26日主持台南市111年4月份道安會報，聽取道安團隊各小組工作報告，111年度1-2月30日死亡交通事故43人，較去年同期減少19人(降低30%)，受傷事故9292人，較去年同期減少632人(降低6%)，表示肯定之意，期許道安團隊持續精進，為市民朋友用路安全努力。
局長王銘德說，市長黃偉哲非常重視各項交通安全工作推動，年每月均親自主持道安會報並指示研擬改善對策，市府將持續針對事故特性透過大數據分析提出8大道安改善工作，以工程、執法、教育宣導多管齊下方式，將事故降至最低。
交通局表示，中央今年度首次推動「四季交安專案」，將宣導與執法力量結合，期望發揮加乘效果，第2季主題為路口安全，在此呼籲市民朋友，「路口」為人車交會最頻繁之處，呼籲駕駛朋友行經「路口放慢速度」、「注意周圍人車」、「停讓行人通過」；而行人過馬路也要「在安全地點停等」、「過馬路盯住來車」、「注意車輛警示音」，駕駛與行人依照指引通過路口，一定可以大大提升交通安全。
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