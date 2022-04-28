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妻藥物中毒暴斃 揭醫材董座濫打舒眠藥遭判6月徒刑

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

生技公司陳姓董座長期替失眠的李姓妻子注射含「安舒麻」藥劑，導致李女在家暴斃，檢方偵辦後認陳男無醫師資格，依違反醫師法起訴陳男，士林地院近日宣判，判陳男6月徒刑，可易科罰金，併科罰金15萬元。

檢警調查，44歲陳男及李女平時共同經營一家生技公司，專售第四級管制藥品「安舒麻」注射液等醫療器材，因李女長期有失眠困擾，「安舒麻」藥劑有助眠、紓壓效果，2018年起，陳男多次在家中替李女施打「安舒麻」藥劑，未料2019年5月21日下午，李女被發現陳屍家中，李女母親事後告發陳男涉案。

陳男到案表示，2019年曾替妻子打過美白點滴，妻子有長期施打「安舒麻」藥劑狀況，年幼兒子卻指稱，有看過父親幫母親打針10幾次，每次打完母親會睡著，父親會帶他外出打球，指證陳男替李女打針。

檢方解剖相驗後發現，李女有濫用藥物情況，死因是多重藥物中毒，但無法證明是因陳男打針注射藥物才釀死。

案經士林地院審理，法官認陳男是醫材公司負責人，知悉醫療行為涉及病患身體健康，影響生命甚巨，從事醫療行為須接受完整醫學教育訓練，並考取醫師資格，且「安舒麻」藥物是第四級管制藥品兼第四級毒品，不得隨意轉讓；卻擅自執行醫療行為，並轉讓「安舒麻」，犯後仍未坦然面對，依醫師法第28條前段非法執行醫療業務罪，處6月徒刑，易科罰金18萬，併科罰金15萬元，罰金如易服勞役，1000元折1日。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

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