紅黃線臨停4月30日起不能檢舉 時力：台灣將淪違停地獄

交通違規檢舉新制上路，紅黃線臨停4月30日起不能檢舉。時代力量立委陳椒華今舉行記者會指出，限縮檢舉未能解決交通違規氾濫問題及改善警力不足的困境，加上缺乏配套，許多國人都悲觀地認為將進入大違停時代，「台灣將淪為違停地獄！」她並呼籲交通部和警政署，考量諸多要求恢復靜態違規檢舉的民意，以三個月為期滾動式檢討。

陳椒華表示，交通部稱限縮檢舉是要減輕警方壓力，違規可報案請警察到場處理，但引發社會反彈，交通部將燙手山芋丟給基層員警，增加警方負擔而未研擬相關配套，令人憂心限縮檢舉後造成交通更惡化，甚至造成更多傷亡。

陳椒華說，將在明天下午在立法院舉辦「交通死傷大國再限縮檢舉，安全衝擊如何因應？」公聽會，邀請專家學者和民間代表來和交通部、警政署、營建署等單位就檢舉與道安問題進行探討。她並強調，此次修法是頭痛醫腳，讓行人更不安全，呼籲新制上路應逐月檢討，並於八月初滿三個月時，公布相關數據分析比較。

桃園市議員簡智翔表示，上個月桃園八德又發生行人閃躲違停車輛而走上馬路，導致機車撞上行人、轎車再輾斃機車騎士的連環車禍慘劇，呼籲交通部應跳脫四輪本位，回歸人本交通，減少交通意外。他也說，無違停的乾淨街道是人民的期待。然而限縮檢舉將讓違停亂象難以消失，原本可透過檢舉社區違停還大家乾淨街道，現在卻只能打110請警察到場處理。

台北市議員參選人劉仕傑表示，「交通死傷人數勝過染疫，更需要清零」，當年因「警力不足」期望人民檢舉協助改善交通，現在卻因「警力不足」而限縮民眾檢舉權力，顯示出台灣缺乏執法能力。台北市議員參選人林泓泰說，對違規車輛的取締不力，是事故頻繁的元兇，政府該思考的是調整檢舉流程，避免浮濫檢舉，並設置「交通輔助人員」查舉靜態違規行為。