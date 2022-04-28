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左營軍區士官長涉採購以價差牟利 2人貪汙罪5萬交保
高雄左營軍區一名邱姓現役士官長疑利用辦理體育用品採購機會，高於市價向黃姓友人開設的生活實業社採買，藉此牟利，檢調接獲情資昨前往搜索，帶回邱男等3名士官及黃女到案，檢方漏夜訊問後認3人涉貪汙罪，諭知邱男、林男各5萬元交保、黃女限制住居，持續追查金錢流向及是否有其他共犯。
橋頭地檢署接獲高雄市調查處情資，疑有現役軍人利用辦理小額採購機會圖利，橋頭地檢署與高雄市調處等單位組成專案小組全力偵辦，經長期蒐證，昨天搜索涉案邱姓士官長（37歲）左營軍區辦公室及住家，並通知現役軍人邱男、林姓男子（29歲）、趙姓男子（29歲），及民人黃姓女子（38歲）到案說明。
專案小組調查發現，邱男等人疑似從去年4月起利用辦理體育用品等小額採購機會，高於市價向邱男友人黃女經營的生活實業社採買，再藉此從中牟利，為期1年。
經檢察官漏夜訊問後，認為邱男、林男及黃女涉嫌貪汙治罪條例購辦公用器材、物品，浮報價額罪及非主管監督事務圖利罪等罪嫌重大，惟無羈押必要，諭知邱男、林男各5萬元交保，黃女限制住居。專案小組將持續深入追查不法金額流向及是否還有其他共犯配合。
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