快訊

拜登提新招制裁俄羅斯 扣俄財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

左營軍區士官長涉採購以價差牟利 2人貪汙罪5萬交保

聯合報 / 記者陳玫伶張議晨／高雄即時報導

高雄左營軍區一名邱姓現役士官長疑利用辦理體育用品採購機會，高於市價向黃姓友人開設的生活實業社採買，藉此牟利，檢調接獲情資昨前往搜索，帶回邱男等3名士官及黃女到案，檢方漏夜訊問後認3人涉貪汙罪，諭知邱男、林男各5萬元交保、黃女限制住居，持續追查金錢流向及是否有其他共犯。

橋頭地檢署接獲高雄市調查處情資，疑有現役軍人利用辦理小額採購機會圖利，橋頭地檢署與高雄市調處等單位組成專案小組全力偵辦，經長期蒐證，昨天搜索涉案邱姓士官長（37歲）左營軍區辦公室及住家，並通知現役軍人邱男、林姓男子（29歲）、趙姓男子（29歲），及民人黃姓女子（38歲）到案說明。

專案小組調查發現，邱男等人疑似從去年4月起利用辦理體育用品等小額採購機會，高於市價向邱男友人黃女經營的生活實業社採買，再藉此從中牟利，為期1年。

經檢察官漏夜訊問後，認為邱男、林男及黃女涉嫌貪汙治罪條例購辦公用器材、物品，浮報價額罪及非主管監督事務圖利罪等罪嫌重大，惟無羈押必要，諭知邱男、林男各5萬元交保，黃女限制住居。專案小組將持續深入追查不法金額流向及是否還有其他共犯配合。

高雄左營軍區邱姓士官長涉嫌高價向友人店家採購賺價差牟利，檢調昨前往搜索。圖／本報資料照
高雄左營軍區邱姓士官長涉嫌高價向友人店家採購賺價差牟利，檢調昨前往搜索。圖／本報資料照

士官長 軍區

延伸閱讀

海軍教準部1士官長涉弊 檢調搜索帶回5人

海軍高雄左營軍區今遭調查局搜索 一名士官被帶走

總統特赦韓豫平 檢：國軍若造假慣了怎辦？

詐百萬助理費供養師父、做法會 中議員10個貪汙罪起訴

相關新聞

中興山莊土地不當取得案 國民黨聲請停止追徵32億失利

黨產會認定國民黨是以違反政黨本質，或其他悖於民主法治方式取得革命實踐研究院（國家發展研究院）前中興山莊用地，依土地時價向...

媽媽沒來探監想回家... 他拿尖筷抵脖挾持管理員拚越獄

台中監獄南投分監去年險遭越獄，黃姓收容人因母親沒來探視情緒低落，邀許姓獄友「拚了」，佯裝鬥毆趁舍房開啟時，持磨尖塑膠筷抵...

基隆環保局長判刑1年2月沒緩刑 賴煥紘：上訴捍衛清白

基隆市環保局長賴煥紘、清潔隊長潘家齊，被控錄用與技工條件不符的田姓男子，在甄選相關簽文、評分表等公文書登載不實，前年12月...

已故台北市議員李新前女友郭新政涉偽證遭起訴

已故台北市議員李新前女友郭新政，被控出示不實當票涉珠寶詐欺，民事部分雖判免賠，但台北地檢署查出，郭新政明知未曾以6647...

免費反毒夏令營卻A報名費 教官貪6萬獲輕判還能緩刑

時任台中市中港高中少校劉姓教官，多次承辦春暉反毒夏令營時偽造招生資訊，明知參加的小學生不用繳錢，卻佯稱1人200元包含餐...

台南法拍會5月3日登場 2011年山葉機車1元起標

行政執行署台南分署5月3日下午4時起在中庭廣場舉辦動產拍賣會，拍賣物品有2011年中華 ZINGER、中華廂型車、福特休...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。