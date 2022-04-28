未戴安全帽抄警車 半路改換女友騎警查出有貓膩

高雄市一名林姓男子日前深夜時分，未戴安全帽騎車載女友狂飆，行經小港區一處路口，從警方眼前呼嘯而過，隨即改由女友騎車，警方趨前攔查，發現林男不僅無照騎車還渾身酒氣，施以酒測，超標達0.24毫克，除依公共危險罪送辦外，並依無照及未戴安全帽違規開出紅單。

小港警分局桂陽路派出所員警陳品丞、楊依穎23日深夜11時25分許執行巡邏勤務，行經小港區金城路和孔明街口時，發現林男（21歲）騎車搭載女友，陳男未戴安全帽仍囂張地從警方面前呼嘯而過，在停等紅燈時，卻立即改由女友騎車。

警方從後追上攔查，發現林男不僅無照騎車，還滿身酒味，林男供述剛才有喝酒，怕警方查到有酒駕行為，才臨時改由女友騎車，警方聽聞後直搖頭，當場施以酒測，結果酒測值高達0.24毫克。

警方除將林男依酒後駕車的公共危險罪嫌送辦外，另依「道路交通管理處罰條例」第21條第1項第1款規定：未領有駕駛執照騎車，可處6000元至12000元罰單並扣車，以及未戴安全帽可處500元罰單。

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