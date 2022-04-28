航港局技佐收賄亂發遊艇駕照 最高法院判關9年2月定讞

交通部航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒勾結代辦業者，利用民眾無暇參加遊艇或動力小船駕駛訓及測驗，卻想要取得駕駛執照，由代辦業者向民眾收取1至3萬元，以每張駕照5000元至8000元不等向宋行賄，最高法院依貪汙治罪條例違背職務收賄等罪，判刑9年2月，褫奪公權8年定讞。

宋立恒2002年3月1日至2020年5月14日在航港局中部航務中心監理科擔任技佐，負責遊艇及動力小船駕駛執照核發、換發、補發的業務；然而，民眾想取得駕駛執照，必須具備規定的學經歷，參加測驗通過後才能取得執照。

代辦業者利用民眾無暇參加遊艇、動力小船駕駛訓練及測驗，卻想要取得駕駛執照的心態，向民眾收取1至3萬元不等的訓練費、報名費，及製作駕照所須資料，扣掉欲交付給宋立恒的賄款，餘額作為自己的不法報酬，再以每張駕駛執照5000元至8000元不等金額，向宋行賄。

宋立恒坦承犯行，並繳交全部犯罪所得，一審依貪汙、偽造公文書等罪判9年10月徒刑，褫奪公權8年；案件上訴，台中高分院二審認為宋立恒身為公務員，卻不知自持，貪圖個人小利，利用承辦核發、換發遊艇及動力小船駕駛執照機會，向民眾收賄、詐取財物。