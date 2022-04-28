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航港局技佐收賄亂發遊艇駕照 最高法院判關9年2月定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

交通部航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒勾結代辦業者，利用民眾無暇參加遊艇或動力小船駕駛訓及測驗，卻想要取得駕駛執照，由代辦業者向民眾收取1至3萬元，以每張駕照5000元至8000元不等向宋行賄，最高法院依貪汙治罪條例違背職務收賄等罪，判刑9年2月，褫奪公權8年定讞。

宋立恒2002年3月1日至2020年5月14日在航港局中部航務中心監理科擔任技佐，負責遊艇及動力小船駕駛執照核發、換發、補發的業務；然而，民眾想取得駕駛執照，必須具備規定的學經歷，參加測驗通過後才能取得執照。

代辦業者利用民眾無暇參加遊艇、動力小船駕駛訓練及測驗，卻想要取得駕駛執照的心態，向民眾收取1至3萬元不等的訓練費、報名費，及製作駕照所須資料，扣掉欲交付給宋立恒的賄款，餘額作為自己的不法報酬，再以每張駕駛執照5000元至8000元不等金額，向宋行賄。

宋立恒坦承犯行，並繳交全部犯罪所得，一審依貪汙、偽造公文書等罪判9年10月徒刑，褫奪公權8年；案件上訴，台中高分院二審認為宋立恒身為公務員，卻不知自持，貪圖個人小利，利用承辦核發、換發遊艇及動力小船駕駛執照機會，向民眾收賄、詐取財物。

二審指出，宋玷汙、褻瀆公務執行的純正，敗壞官箴，危害公務員廉潔自重形象，影響社會大眾對政府的信賴，造成水域交通潛在危險，情節嚴重，但考量他犯後有悔意，並繳回犯罪所得，改判9年2月徒刑，褫奪公權8年；最高法院駁回上訴，全案定讞。

航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒收受賄賂違法核發遊艇或動力小船的駕駛執照。圖／台中地檢署提供
航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒收受賄賂違法核發遊艇或動力小船的駕駛執照。圖／台中地檢署提供
航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒收受賄賂違法核發遊艇或動力小船的駕駛執照。圖／台中地檢署提供
航港局中部航務中心監理科技佐宋立恒收受賄賂違法核發遊艇或動力小船的駕駛執照。圖／台中地檢署提供

遊艇 駕照 收賄

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