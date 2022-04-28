嫌同住阿姨太吵刺殺 新北新店家暴男遭起訴

新北市新店區一名劉姓男子，懷疑是同住的阿姨製造噪音影響其睡眠，持水果刀猛刺阿姨約10刀，致頭、頸、臉部、四肢多處刀傷，所幸棉被裹身而未送命。台北地檢署調查後，今依家暴殺人未遂罪起訴他。

據了解，劉男大約30多歲，平時與母親、阿姨、外婆同住，和家人作息相反，屬於白天睡覺、晚間出沒的人，他長期睡眠不足且睡眠品質不佳。劉男認為，阿姨平常會碎念他沒工作，且總是故意製造聲響打擾他睡眠，害他壓力極大。

檢警調查，3月6日清晨7點多，劉男在房間聽到外面有聲響，懷疑是阿姨在吵鬧，遂跑到廚房去拿起1把水果刀，衝進阿姨房內，朝阿姨胡亂猛刺約10刀，當時阿姨正裹著棉被睡覺，被一陣亂砍而嚇醒。劉男母親聞聲報警處理。