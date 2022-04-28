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顏寬恒反控周玉蔻 親赴北檢出庭應訊引民眾好奇注目

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

前立委顏寬恒今日上午現身台北地檢署。據了解，他的身分是原告也是被告，由於周玉蔻指控顏的競選廣告盜用她的照片以及招牌的「嗯、哼」聲，涉嫌侵權，而顏則反控周女涉嫌洩漏疫情訊息，違反傳染病防治法，又預告疫苗即將到貨，使相關公司股價大漲，涉違證券交易法。

顏寬恆庭前受訪指出，相信大家看到這個案由，一定會覺得啼笑皆非，整個案子變成了周玉蔻的嗯哼保衛戰，那周才剛浪費醫療資源。現在又來浪費司法資源，整個影片的內容是在澄清，在選舉期間、數個電視、7個政論節目，每天10幾個小時對顏寬恆造謠抹黑，但是周玉蔻對號入座，把別人的澄清說成是對她的抹黑，所以我在這邊要跟各位說一個笑話，周玉蔻談造謠抹黑，說完了。

周女質疑顏選在她居家隔離時應訊。他表示，這個世界不是圍著周玉蔻一個人轉，那今天開庭的日子、時間也都是地檢署訂的，就像我們接到通知出庭，那我可不可以說周玉蔻在開庭時，居家隔離不願意出庭，是否也是她刻意安排，不願意面對來逃避、延緩。

而周玉蔻也質疑，之前開過偵查庭，顏寬恆因為身體狀況未到庭。對此，顏寬恆則說，每個人的身體狀況，發生很不舒服的情況，今天周玉蔻也是同案被告，所以勸她要好保重身體，那下次出庭記得，要出庭，不然同案被告也會被拘提。

有媒體詢問，顏寬恆父親顏清標連任鎮瀾宮董事長，往後也不再參與政治、選舉。顏寬恆指出，父親有他的說法，也已經跟媒體公布，我就不再細述，但是他身為鎮瀾宮董事長，希望繼續把廟宇事務做一個更好的服務，宗教歸宗教，政治歸政治。

前立委顏寬恒今日上午現身台北地檢署出庭應訊。記者賴佩璇／攝影
前立委顏寬恒今日上午現身台北地檢署出庭應訊。記者賴佩璇／攝影

周玉蔻 顏寬恆 居家隔離

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