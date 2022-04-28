台南警方查獲養生館性交易 老司機「連半套也變貴了」

台南市警二分局據報，昨天在中西區康樂街一養生會館，當場兩對男女正進行半套性交易，男客赤裸上半身，見員警闖入時瞬間沒了性趣，大呼沒搞頭，警方將黃姓負責人等人依法送辦外，業者發現近期警方強力查緝及疫情升溫，還將原先1900元調高至2000元，「連半套也變貴了」。

繼20日查獲西門路某養生會館色情營業送辦後，警方接獲情資，在康樂街某養生會館疑掛羊頭、賣狗肉，藉按摩養生名義違法從事色情性交易。經連日探訪蒐證，警方掌握相關事證後向台南地院聲請搜索票，昨天傍晚5時許在現場埋伏查緝，趁客人消費後離開之際，當場查獲48歲譚姓女侍與37歲伍姓男客、及49歲盧姓女侍與33歲許姓男客從事半套性交易。

警方調查，該店59歲黃姓負責人以一節兩小時2000元媒介女服務生與客人從事性交易，每次性交易後則抽取4成費用，且養生館周邊裝設多支監視鏡頭，監控及規避警方的査緝。

據指出，業者發現近期因警方強力査緝及疫情升溫，還將原先1900元的消費價格提高至2000元，熟悉此道老司機說「連半套（性交易）也變貴了」。