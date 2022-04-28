台南役男找人代驗有愛滋病判免役 但遭列管追蹤而露餡

台南26歲楊姓男子為逃避兵役，給付3萬元請人抽血代檢，驗出有愛滋病，他再持該證明申請變更體位，被判定免役，但疾病管制署發現他遭通報罹病，卻未曾就醫、服藥，通知他到院抽血檢驗後東窗事發，市府恢復常備役體位，法官認他妨害兵役判4月，緩刑2年，並支付公庫5萬元。

案經市府兵役局告發偵辦，他也坦承犯行，表示一時失慮而觸法，很後悔。經市府徵兵檢查會、役男體位審查會去年8月底審議判定他為常備役體位，並依法徵兵。

檢方調查，楊男明知自己為役齡男子，且於2017年11月底經新北市府徵兵檢查會依體檢結果判定為常備役體位，未料，他為逃避兵役，2018年間給付3萬元及交付身分證、健保卡給中間人，再由對方安排罹有愛滋病男子，同年9月底假冒楊男名義到醫院抽血檢驗。

楊男再持罹有愛滋病檢驗報告，前往新北市淡水區衛生所領取全國醫療服務證明卡後，同年12月底至台南市東區公所，辦理役男變更體位申請複檢，經市府徵兵檢查會及役男體位審查會形式審查後，2019年1月初判定他為免役體位，並登載在兵籍資料及戶役政資料等。

後因疾病管制署發現楊男遭通報罹患愛滋病後，未曾就醫、服藥，函請役政署轉請市府通知楊男去年8月間前往指定成大醫院接受抽血檢驗，結果確認呈陰性，因而東窗事發。