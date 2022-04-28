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涉虐1歲10月男童昏迷重傷 台中檢方凌晨聲押保母
台中豐原1歲10個月易姓男童疑似遭虐，全身瘀傷、腦出血昏迷送醫，檢警懷疑他的夏姓保母出手痛毆，日前經醫院通報就已報請台中地檢署指揮，檢察官昨傳夏女到案複訊至今凌晨，認為她嫌疑重大、有串證之虞，依傷害致重傷罪嫌將她向法院聲請羈押。
檢警調查，夏女（44歲）4月24日才剛受託照顧，未料25日就傳出男童送醫，醫院也發現小孩腦出血、顱骨骨折及虹膜出血，研判遭虐待成傷。
因男童明顯外傷，包括頭、身體及嘴唇多處瘀青，醫院認為有意主動通報，警方發現當時是夏女抱著男童到醫院搶救，但男童傷勢嚴重，昏迷指數一度僅有5至6，目前仍在搶救中。
台中地檢昨將夏女、夏的老公列被告，同時傳訊男童家屬作證，經複訊至今凌晨後，認為夏女對男童施暴嫌疑重大，但夏也多有辯詞，檢方人認為有事實足以證明她有串供，依傷害致重傷罪嫌將向法院聲押，另夏女的先生請回。
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