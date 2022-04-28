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母親急住院找不到健保卡 兒申請補發反吃偽造文書罪
高雄蔡姓男子要幫母親辦住院，找不到健保卡申請補辦，卻吃上偽造文書罪，一審被判刑拘役30天，他不服上訴，高雄高分院調查後，認為蔡男是因母親住院才辦理補發，他並不知道健保卡並無遺失，改判無罪確定。
判決指出，2018年10月2日，蔡跑到衛福部健保署高屏業務組聯合服務中心，稱母親健保卡遺失，向承辦人員申請補辦，後來高雄地檢署檢察官承辦其他案件時，發現蔡疑似私下幫母親補辦健保卡，涉及偽造文書罪，經調查後起訴。
但法院審理時，蔡男喊冤稱他是為了幫媽媽辦住院，才去申請補發，媽媽也不知道健保卡在哪，詢問哥哥、大嫂也都說沒看到，根本不知健保卡並未遺失。
一審法官認為蔡男幫母親申請補發時，蔡母曾由大兒子辦理住院，因此認定蔡男知道母親健保卡由哥哥持有，因此依偽造文書罪，判處蔡拘役30天，得易科罰金3萬元，他不服上訴高雄高分院。
高雄高分院合議庭審理時，傳喚蔡男胞兄作證，蔡兄也稱不知道母親健保卡放在哪裡，是後來在衣櫃找到。此外，蔡是懷疑母親健保卡遭胞兄扣住，才至健保署申請補發，且連蔡男胞兄都不知道母親健保卡在他身上，更何況是蔡男，合議庭最後認為蔡是因媽媽住院急需用健保卡補辦，改判無罪。
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