海軍教準部1士官長涉弊 檢調搜索帶回5人

高雄左營軍區一名邱姓士官長疑在外私設公司，承攬教準部體育用品採購案，檢調接獲情資後，上午由高雄市調處與憲兵隊前往搜索，帶回涉案5名士官，今晚詢問後移送橋檢複訊，全案朝貪汙治罪條例的圖利罪、違反採購法等方向偵辦中。海軍表示，會全力配合調查。

海軍教準部負責海軍教育訓練，下轄海軍技術學校、海軍陸戰隊學校、新兵訓練中心等，由於負責新兵訓練，需採購大量運動用品，在陸戰隊學校任職的邱姓士官長，認為有利可圖，於是與友人在外設立公司，利用職務之便，讓該公司得以承攬部隊體育用品標案。

據了解，今行動共帶回邱男及涉案的士官5人，並查扣部分採購資料，訊問直至晚間9時許，才將邱男等人移往橋頭地檢署複訊。邱若透過友人私設公司承攬部隊採購，恐涉及貪汙治罪條例的圖利罪，另有無違反採購法部分及詳細涉貪金額，檢調仍在釐清。