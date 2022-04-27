吳明峰強盜案平反 監委肯定守護人權

男子吳明峰被控1999年持西瓜刀搶劫二名女子，一審判無罪，二審改判五年徒刑，最高法院駁回上訴定讞；監察院認為他含冤，籲請法務部研提再審，吳聲請再審，台灣高等法院再審判吳無罪，檢方上訴，最高法院駁回，吳明峰再審無罪確定。

監察委員王美玉今天表示，吳明峰案於監察院提出調查報告建請法務部研提再審後，「冤獄平反協會」也向法院聲請再審，台灣高等法院以該案調查報告所指測謊瑕疵為由，准許開始再審，並且判決吳明峰無罪，檢察官不服上訴後，經最高法院駁回，吳明峰終獲無罪定讞，落實司法正義、守護人權。

王美玉說，監察院過去調查涉及測謊鑑定瑕疵的冤案眾多，也曾出版「測謊之亂、人權之失」一書，此案台灣高等法院在2020年度聲再字第473號裁定，應是司法實務上首次採納監察院報告所發現測謊鑑定瑕疵，可以作為開啟再審的新事證。而2021年度再字第11號之再審判決，也認定此案測謊鑑定，存在明顯之重大瑕疵，無從為被告不利之證明。

王美玉說，判決理由中也清楚明白地指出張女的指認，有諸多前後矛盾，而且是受到了員警單獨指認與一對一指認的既定刻板印象所影響，因此其指認後之證述，確認被告就是此案搶匪之證詞，不具有可信性。該指認既然有明顯重大瑕疵，就不能單憑此種有瑕疵之證述，對被告做不利之認定。此案再審法院排除有瑕疵之測謊鑑定及指認程序，落實司法守護正義、守護人權之決心，應予肯定。