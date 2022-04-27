北市明星國中傳學生打同學肚子抓下體 法院判父母也要賠錢

台北市某明星國中張姓學生被控在教室內推陳姓同學撞桌子，動手攻擊腹部和下體，造成陳腹部、手部及下體疼痛。示意圖／ingimage

台北市某明星國中張姓學生被控在教室內推陳姓同學撞桌子，動手攻擊腹部和下體，造成陳腹部、手部及下體疼痛。陳和父母提告求償，台北地方法院合議庭判張和父母應連帶賠償陳8萬餘元，全案確定。

陳和父母提告主張，張2018年5月16日中午12時許於教室內動手推陳撞擊桌子，毆打腹部、抓下體，他反抗時還被反折手部，受有腹痛、手部疼痛、頭暈及生殖器傷害，之後患有適應性障礙、焦慮情緒、自閉症類群障礙症。

陳指出，張受到學校、法院調查時都否認犯行，還誣指他指導證人照念紙條，害他受到二度傷害，又張犯案時13歲、是未成年人，父母也應連帶負擔賠償責任，要求張和父母賠償15萬餘元。

張反駁，當初是陳和班上同學先把自己的名字比喻成髒話，藉以嘲笑，經制止後仍不罷休，才會引發肢體衝突，但他沒有毆打陳的腹部，也沒有抓陳的下體。

再者，陳就醫後，醫師診斷下體沒有瘀斑，是正常的生殖器，可證明他沒有抓陳的下體，即使有抓到，也不會造成陳的身體或健康受損害；張認為陳是因服用治療注意力不足過動症的藥物，才會腹痛、頭暈的副作用，與他無關。

法院根據醫院診斷證明書、學校性平調查報告等，張雖然否認毆打陳成傷，但承認有和陳發生肢體衝突，加上其他學生證稱，「確實有看到張打陳的肚子」、「看到張抓陳的下體」。導師也作證指出，案發時不在現場，但問張是否有抓陳「老二」，張說有。

另根據醫院病歷，陳主訴「幾個小時前被同學擠壓後陰囊疼痛」，經身體理學檢查，「無局部瘀斑，睪丸和附睪正常」，法院認定張確實有抓陳的下體，並導致陰囊疼痛，只是沒有受傷。台北地院簡易庭一審判張和父母應連帶賠償8000餘元，案件上訴，二審合議庭審酌後改判張和父母應賠償陳8萬餘元確定。