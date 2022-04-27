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精神病患罪犯回歸社區 法務部：今年已轉銜55人

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

鑑於精神病患犯罪危害社會，法務部在監護處分修法後，就患者如何復歸社區召集跨區、跨部會座談的轉銜會議；法務部長蔡清祥今天說，受監護處分人總會離開監護處所，政府要先替他們做好規畫、安排。

法務部檢察司、保護司、矯正署及台灣高檢署組成聯合小組，實地與檢察、矯正機關了解轉銜情形，陸續規劃北、中、南3區座談，使機制順暢；2022年1月至3月分別召開31場轉銜會議，轉銜55位精神疾病受刑人或受監護處分人回歸社區。

蔡清祥說，社會安全網只許成功、不許失敗，法律修正後，犯罪者無論刑前或刑後受監護處分，總會離開監護處所，要替他們做好就醫、就學甚至就業的安排，不預先做好，要達到預防再犯就會非常困難。

保護司副司長吳怡明說，從鄭捷捷運殺人事件到近期的屏東超商「挖眼球案」，多起精神病犯罪引發社會關注，建構完整的社會安全網要跨部會合作才能完成。

法務部表示，精神病患犯下重大案件，政府有責任承接，法務部已加入行政院社會安全網第2期計畫，指示同仁參與政務委員林萬億召集的會議，並出席中央部會對地方政府的輔導會議。

法務部說，檢察署或矯正機關將邀集心理、衛政、社政、勞政、民政、更生保護等機關就個案提供協助，必要時，邀請家屬出轉銜會議，做好精神疾病患者復歸社區的工作。

法務部保護司副司長吳怡明說明監護流程。記者王聖藜／攝影
法務部保護司副司長吳怡明說明監護流程。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥說明監護政策。記者王聖藜／攝影
法務部長蔡清祥說明監護政策。記者王聖藜／攝影

法務部 患者 蔡清祥

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