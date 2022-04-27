男虐死同居人3歲兒子 二審認判8年量刑過輕改判9年

台中市楊姓男子不滿陳姓同居人的3歲兒子不聽管教，涉嫌出手毆打男童腹部，導致男童敗血性休克死亡，一審依傷害致死罪，判刑8年，檢方認量刑過輕上訴，台中高分院今宣判，楊犯案後延宕男童送醫，迄今未與家屬和解，情節重大，撤銷改判9年，可上訴。

判決指出，楊姓男子與陳姓女子同居，陳女育有一名3歲男童，三人同住在龍井區，楊在去年6月20日晚間10時許，在龍井區租屋處，因男童不聽管教上床睡覺、吵著要出門，氣得以徒手、握拳的方式，毆打男童腹部，造成男童受有手指寬度條狀瘀傷、腹壁遭受擠壓型態的外力鈍傷，以及盲腸破裂引發腹膜炎，發生持續腹痛狀況。

同年月22日上午10時許，楊男才把男童帶往附近小兒科診所就醫，但楊沒未告知醫師，曾痛毆男童的情形，導致醫師診斷男童疑似便秘、胃炎，由醫師開立轉診單，但楊未遵醫囑轉診，同日下午男童因持續發生腹部絞痛而全身癱軟倒地，經通知救護車將男童送往台中榮總時，男童因敗血性休克，急救無效身亡。

楊男辯稱，男童是閃躲，才會不慎被他打到腹部，他無意打死男童，只涉過失致死罪。

不過案件審理時，楊男承認犯行，辯稱是一時情緒失控才動手，一審審理後，不採信楊男動手是過失的說法，依成年人對兒童犯傷害致死罪，判刑8年。