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民眾撿到7萬8…員警竟私吞 遭判1年4月

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣某派出所邱姓員警未依規定將民眾撿到的7萬8700元現金皮夾登錄進「拾得遺失物管理系統」上公告，也未依規定開立收據給民眾，後又因圖方便順手拿了其中二千元繳信用卡費，彰化地方法院依侵占非公用財物罪，判刑1年4月，緩刑4年，應向公庫支付5萬元，及提供120小時義務勞務。

判決書指出，員警邱男2020年7月某日下午3時在派出所受理白姓民眾撿到7萬8700元及皮夾後，他說，因其下午4時有勤區查察勤務，所以未依規定立即開拾得物收據執憑給白男，僅留下白男電話和名字。

白男離去後覺得沒有收據似乎不妥，即再致電派出所要求開立收據為憑，邱男即對他說會再致電跟他講幾點來拿收據，隔日上午邱男即電白男要他當天下午6時前來拿收據，但白男下午5時到派出所時，邱男仍僅給他未依規定編號的拾得物收據，邱男隨即輪休2天，再上班後仍未依規定將7萬8700元現金登錄在「拾得遺失物管理系統」上公告。

邱男將7萬8700元遺失物置於辦公桌旁抽屜內，隔年2月初間他隨手拿取其中2000元去繳納其信用卡卡費。而白男也發現該筆拾得物仍未登錄在「拾得遺失物管理系統」，於2月寫信到首長信箱反應，才查出邱男將2000元侵占入己。

邱男事後辯稱，他是因擔心延遲再處理該筆遺失物案件，會遭上級長官質疑及懲處，所以一直將該遺失物置於辦公桌旁抽屜內，後又因貪圖一時便利，才隨手拿2000元繳卡費。

判決書指出，邱男犯後坦承犯行，尚知悔改，因一時短於思慮而犯法，事發時自動繳交全部所得財物，經此偵審應當知所警惕，遂判刑1年4月，褫奪公權1年，緩刑4年，為促使其於緩刑期間內，深知戒惕並從中記取教訓，應向公庫支付5萬元，及提供120義務勞務。

彰化縣某派出所邱姓員警未依規定將民眾撿到的7萬8700元現金皮夾登錄進「拾得遺失物管理系統」上公告，也未依規定開立收據給民眾，後又因圖方便順手拿了其中二千元繳信用卡費，彰化地方法院依侵占非公用財物罪，將他判刑1年4月。聯合報系資料照
彰化縣某派出所邱姓員警未依規定將民眾撿到的7萬8700元現金皮夾登錄進「拾得遺失物管理系統」上公告，也未依規定開立收據給民眾，後又因圖方便順手拿了其中二千元繳信用卡費，彰化地方法院依侵占非公用財物罪，將他判刑1年4月。聯合報系資料照

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