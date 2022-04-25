疫情當前 憲法法庭明爭辯「健保資料庫」是否侵犯人權

台灣社會心理復健協會理事長滕西華等人認為個人資料保護法、全民健康保險法允許公務機關以組織法為據，大規模強制留存個資、建立資料庫，違反憲法保障資訊隱私權、法律保留、比例、正當法律原則，聲請釋憲。憲法法庭明開庭，中央健康保險署認為完全對外禁止利用健保資料，阻礙國內學術研究、醫療成果發表與國家政策擬定，非全民之福。

立法委員林靜儀本月19日與醫界、學界針對「健保資料庫釋憲案」舉行聯合聲明記者會，主張健保植基於社會福利具有公共財性質、健保資料庫對生醫防疫和基礎研發貢獻巨大，率然阻絕應用將造成不可逆傷害。

民間團體在2012年間以存證信函向健保署表示，拒絕健保署將蒐集到的全民健康保險資料釋出給第三者，用於健保相關業外以外目的。健保署則表示，因辦理全民健保業務而擁有國人的納保與就醫資料，為促進國內全民健保相關研究、提升醫療衛生發展，對外提供利用時，都依個資法規定辦理，並有嚴格的管制措施，以保障研究資料合理、合法使用。

因民團提訴願、行政訴訟都遭駁回，2017年11月聲請釋憲，並舉例曾有加入家醫群計畫的民眾，醫療個資被健康食品業者取得後，成為他們的商業推銷對象。民團當時指「全民健康保險研究資料庫」將個資身分欄加密，交給國衛院製成大型資料庫，資料庫更在衛福部職務擴編後，增加了112萬多筆「身心障礙檔」、8萬多筆「家暴通報檔」、8千多筆「性侵通報檔」、2萬多筆「兒少保護通報」、3千多筆「單親家庭檔」、3萬多筆「愛滋病檔」、12萬筆「人工生殖檔」等檔案，可販賣給學術界或非學術界申請使用。

民團認為，釋字603號解釋已揭示階層化個人資訊權利保護意旨，針對資訊隱私權或資訊自主權的限制，應依對人民構成侵害的性質，分別適用寬嚴不同的審查基準，且大規模資料蒐集對人民的資訊權利構成嚴重的侵害威脅。

衛生福利部請求憲法法庭駁回聲請人聲請。衛福部認為健保個資的目的外使用具有正當性，供學術研究使用的作業符合最小侵害原則與衡平性原則。就算法規範密度現階段不足，但對個人基本權的侵害並沒嚴重到影響生活，相關待處理的問題應屬立法裁量空間或立法形成自由。