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碩士女偕男友鐵鎚殺父 移審台中地院裁定接押

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市江姓女子與男友赴美攻讀碩士，不滿父親不再資助留學費用，懷恨在心，去年底江女與男友謀議殺父，預藏鐵鎚等工具，前往江父擔任保全的國小，聯手將父親殺死，棄屍在太平產業道路山溝，台中地檢署今偵結，依家暴殺人等罪起訴，移審台中地院，法院認二人涉殺人重罪，有逃亡之虞，裁定接押、未禁見。

台中地院表示，江女、張男二人涉殺人重罪，本刑為5年以上之重罪，且犯罪嫌疑重大，有逃亡之虞，若不羈押，顯難進行審判或執行，裁定羈押，但不禁止通信、接見。

起訴指出，江姓女子（33歲）與張姓男子（34歲）為男女朋友，2014年間齊赴美國留學，江父同意協助申請貸款、資助學費，不過2016年時，江父不堪負荷經濟壓力，不再提供資金，導致二人在美留學遇到困難，前年11月底返台後，江女數度與男友找上父母理論，但被江女父母拒於門外，報警處理。

江女與男友心生怨懟，謀議殺死江父洩憤，去年底陸續購買膠帶、美工刀、白繩、花剪、水果刀、手套、鐵鎚、束帶等工具，放在隨身包包內，去年12月26日晚間11時許，二人前往江父擔任保全的大里區某國小理論，江父斥責二人無故侵入校園，要求二人離開，二人即執行殺人計畫，由江女抓住父親雙臂，張持鐵鎚重擊江父頭部。

江父受創倒地後，江女見父親仍有聲息，再指示男友持鐵鎚「再打」，當場將江父打死在地，二人擔心犯行曝光，還到附近超商購買塑膠袋，將江父流血的頭部以袋包裹，清洗血跡後，騎機車將江父載往太平區產業道路山溝棄屍，防塵布鋪蓋。

江女胞妹因聯繫父親未果，報案協尋，在同年12月28日下午1時許，在棄屍現場查獲江父遺體，報請檢察官指揮後，拘提二人到案，查扣發票、字條、美工刀、鐵鎚等犯案工具。

台中地檢署今偵結，認定江女涉家暴殺人、遺棄屍體罪、張男涉殺人、遺棄屍體罪，依法起訴，並請法院審酌，二人不顧養育之恩，已凶殘手段殺害江父後，又把江父棄屍荒野，顯已泯滅人性，建請從重量刑。

台中市江姓女子與張姓男子涉嫌在去年底殺死江女父親，檢方今起訴後，台中地院裁定羈押。圖／本報資料照
台中市江姓女子與張姓男子涉嫌在去年底殺死江女父親，檢方今起訴後，台中地院裁定羈押。圖／本報資料照

殺人 棄屍 保全

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