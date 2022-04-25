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盜買54萬點數再挪用收銀機30萬還債 2超商店員遭訴

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市陳姓男子擔任超商大夜班員工，卻監守自盜，夥同宋姓工讀生以機台陸續購買遊戲點數153筆，詐得54萬餘元點數，又趁半夜值班時要求宋自收銀機拿出30萬元現金，用以償還地下錢莊債務，直到店家調閱明細及監視畫面後報警，檢方偵結依業務侵占、詐欺等罪起訴2人。

檢警調查，陳姓男子（24歲）2018年起擔任龜山區一家超商的大夜班員工，在2019年3月至4月間上班時間時，與工讀生宋姓男子（20歲）合作，以超商繳費機列印網路遊戲點數繳費單約153筆，未實際付款便直接刷條碼銷帳，詐得不法利益達54萬9371元。

陳男食髓知味，又身背債務，在同年4月13日凌晨2時25分值班時，要求一同上班的宋男自收銀機拿出現金30萬元，陳拿到現金後還先放入店內點鈔機清點，隨即轉交2名地下錢莊男子。

陳男多次詐買點數，被其他店員目擊並告知業主，店家調閱代收費用明細、比對監視器畫面後驚覺受害，報警處理；兩人到案均坦承不諱，檢方偵結依刑法業務侵占罪、詐欺罪等起訴陳、宋兩人，並宣告沒收詐得的不法利益及侵占款項；又宋涉案時未滿20歲，陳男卻涉嫌教唆犯案，檢方也建請法院依兒少權法加重其刑。

桃園市2名超商店員監守自盜，詐買54萬元點數，又取出收銀機30萬元現金還債，檢方依業務侵占、詐欺等罪嫌起訴。圖／本報資料照
桃園市2名超商店員監守自盜，詐買54萬元點數，又取出收銀機30萬元現金還債，檢方依業務侵占、詐欺等罪嫌起訴。圖／本報資料照

超商 侵占 地下錢莊

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