盜買54萬點數再挪用收銀機30萬還債 2超商店員遭訴

桃園市陳姓男子擔任超商大夜班員工，卻監守自盜，夥同宋姓工讀生以機台陸續購買遊戲點數153筆，詐得54萬餘元點數，又趁半夜值班時要求宋自收銀機拿出30萬元現金，用以償還地下錢莊債務，直到店家調閱明細及監視畫面後報警，檢方偵結依業務侵占、詐欺等罪起訴2人。

檢警調查，陳姓男子（24歲）2018年起擔任龜山區一家超商的大夜班員工，在2019年3月至4月間上班時間時，與工讀生宋姓男子（20歲）合作，以超商繳費機列印網路遊戲點數繳費單約153筆，未實際付款便直接刷條碼銷帳，詐得不法利益達54萬9371元。

陳男食髓知味，又身背債務，在同年4月13日凌晨2時25分值班時，要求一同上班的宋男自收銀機拿出現金30萬元，陳拿到現金後還先放入店內點鈔機清點，隨即轉交2名地下錢莊男子。