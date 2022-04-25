鄰居不睦黑狗遭殃 男涉嫌毒狗判刑3月重罰23萬元

嘉義縣大林鎮黃姓男子與羅姓鄰居平日相處不睦，去年雙方發生口角後揚言要毒死狗，晚間羅男家的黑狗就誤食毒餌死於農田，雖黃男否認，但警方在黃男住家附近發現疑似毒餌。嘉義地方法院依犯動物保護法不得任意宰殺動物罪，處有期徒刑3月，併科罰金23萬元。可上訴。

據悉，61歲黃男與鄰居羅男平日相處不睦時有糾紛，去年8月11日下午2時左右二人又發生言語爭執，黃男氣憤地表示「要把你的狗毒死」後忿忿離去，羅男以為黃男只是說氣話不以為意，羅的太太傍晚6時許如常將自家黑狗放出屋外，在7點多沒看到黑狗回家，最後找到黑狗倒在附近農田抽搐嘔吐，送醫後不治。

羅男不忍愛犬死不瞑目，想到黃男曾揚言要毒狗因而報警，警方據報到場會同嘉義縣家畜疾病防治所人員，發現羅男住處門口放置「加保扶」農藥毒餌，並在黃男住處旁水溝也發現相同外觀的藍色結晶物，經家畜所人員採集死亡犬隻胃內容物，送檢結果確認均含「加保扶」農藥。

黃男在偵查中否認毒狗，辯稱當時是叫羅男「要將狗綁好，不然會讓人家毒死」。坦承「加保扶」農藥及海底雞罐頭是他的，但是晚上騎機車時被羅家的狗追，摔倒後剛好灑在羅家門口，並不是特意混在一起毒狗。

檢方調查後認為，被告犯後否認犯行，一再矯飾卸責，顯無悔意，與被害人原為鄰居關係，只因細故而心生怨懟，竟以農藥毒餌誘殺犬隻殘害生命，依違反動物保護法宰殺動物罪嫌，建請法官從重量刑。