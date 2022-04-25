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鄰居不睦黑狗遭殃 男涉嫌毒狗判刑3月重罰23萬元

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣大林鎮黃姓男子與羅姓鄰居平日相處不睦，去年雙方發生口角後揚言要毒死狗，晚間羅男家的黑狗就誤食毒餌死於農田，雖黃男否認，但警方在黃男住家附近發現疑似毒餌。嘉義地方法院依犯動物保護法不得任意宰殺動物罪，處有期徒刑3月，併科罰金23萬元。可上訴。

據悉，61歲黃男與鄰居羅男平日相處不睦時有糾紛，去年8月11日下午2時左右二人又發生言語爭執，黃男氣憤地表示「要把你的狗毒死」後忿忿離去，羅男以為黃男只是說氣話不以為意，羅的太太傍晚6時許如常將自家黑狗放出屋外，在7點多沒看到黑狗回家，最後找到黑狗倒在附近農田抽搐嘔吐，送醫後不治。

羅男不忍愛犬死不瞑目，想到黃男曾揚言要毒狗因而報警，警方據報到場會同嘉義縣家畜疾病防治所人員，發現羅男住處門口放置「加保扶」農藥毒餌，並在黃男住處旁水溝也發現相同外觀的藍色結晶物，經家畜所人員採集死亡犬隻胃內容物，送檢結果確認均含「加保扶」農藥。

黃男在偵查中否認毒狗，辯稱當時是叫羅男「要將狗綁好，不然會讓人家毒死」。坦承「加保扶」農藥及海底雞罐頭是他的，但是晚上騎機車時被羅家的狗追，摔倒後剛好灑在羅家門口，並不是特意混在一起毒狗。

檢方調查後認為，被告犯後否認犯行，一再矯飾卸責，顯無悔意，與被害人原為鄰居關係，只因細故而心生怨懟，竟以農藥毒餌誘殺犬隻殘害生命，依違反動物保護法宰殺動物罪嫌，建請法官從重量刑。

法官審酌，被告只因一時不滿，就有這樣的犯案行為，罔顧、輕蔑動物生命的態度，以及漠視法律秩序的行為，實不可取。處有期徒刑3月，併科罰金23萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1千元折算1日。可上訴。

圖為嘉義市動物守護協會創會會長吳育才曾協助處理誤食毒餌的流浪動物後事，與本案無關。圖／吳育才提供
圖為嘉義市動物守護協會創會會長吳育才曾協助處理誤食毒餌的流浪動物後事，與本案無關。圖／吳育才提供

嘉義

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