業者報運貨品出口未正確申報產地 最重可罰3百萬

台北關近來屢次查獲報運出口貨物違章案件，發現不少在貨物外包裝將產地標示為「MADE IN TAIWAN」的出口貨物，清查後發現並非在台灣製造，因產地標示不實，違反貿易法第17條第2款規定，貨物當場退關不准出口外，並依貿易法第28條第1項第6款及「輸出貨品未依規定標示產地或產地標示不實處分原則」，最重可處新台幣3百萬元罰鍰或停止輸出、輸入或輸出入貨品1年。

台北關表示，依貿易法第17條第2款規定，貨物進出口人不得未依規定標示來源識別、產地或標示不實之行為。又依「貨品輸出管理辦法」規定，輸出貨品應於貨品本身或內外包裝上標示產地，如在我國產製者，應標示中華民國製造、中華民國台灣製造或台灣製造，或以同義外文標示。