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陳超明涉SOGO案遵期出庭 法官：今起不用去派出所報到
台北地院審理立委集體貪瀆案，訂今年7月6日宣判，偵查、審理中羈押禁見涉SOGO案的陳超明交保後，法官命他每周二去派出所報到；陳聲請解除報到處分，合議庭認為陳過往遵期出庭、報到，裁定今天起免除向派出所報到。可抗告。
此外，陳超明的國會辦公室主任梁文一提出同樣聲請，合議庭也裁定梁今天起不必再去桃園市政府警察局蘆竹分局南崁派出所報到。
陳聲請說，他目前每周二晚間10時前會到苗栗縣警察局竹南分局竹南派出所報到，不過，案子審判程序已完成，他都按時出庭，他交保並限制住居、出境、出海，不會逃亡，現正值會期中，每天正常往返立法院與住所，行跡不難被掌握，希望免除定期報到的處分。
法官調查，陳超明因貪汙案獲裁定500萬元交保後，准停押、「三限」，並應自2020年12月5日起每周二晚間10時到竹南派出所報到。
不過，立委案已辯論終結，無後續審理程序，審酌陳於本案歷次庭期都遵期出庭，除因新冠肺炎三級警戒期間暫免至派出所報到外，都遵期報到，考量他已有交保、「三限」處分可避免逃亡，今天起免除向派出所報到。
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